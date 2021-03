Tasuta audiogiid kutsub Tallinna vanalinna uudistama!

"Audiogiidiga valgusrajad on kogu aeg ja kõigile avatud – siia saab tulla üksi, pere ja sõpradega ning lisaks jalutuskäigule värskes õhus saab kuulata siinsete ehitiste põnevaid lugusid," ütles Kapiteli turundusdirektor Merit Kullasepp.

Kapiteli ja Merko eestvedamisel valgustati Tallinna vanalinnas 40 ajalooliselt olulist objekti, teiste seas Paks Margareeta, Patkuli trepid, Kiek in de Kök ja Pikk Hermann. Nüüdseks on valgusradade külastajate jaoks loodud ka tasuta kaardirakendus ja audiogiid, et objektide ajalooga lähemalt tutvuda.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti inseneriosakonna juhtivspetsialisti Eva Tallo sõnul on tegemist ühe suurima erakapitali panusega Tallinna avalikku linnaruumi. "Tallinna linnamüüri ja linnamüüri tornide valgustuse kontseptsiooni lähtekohaks oli väärtustada vanalinna tänaseni püsinud keskaegset miljööd. Kapiteli Vaata Vanalinna projekt loob võimaluse (taas)avastada enda jaoks Euroopas ühe paremini säilinud keskaegse linna ajalugu erilisel ja huvitaval moel. Ajal, mil reisimine on raskendatud, on elanikele antud võimalus rännata Tallinna vanalinnas valguse ja teadmiste rajal," lausus ta.

"Uue valguslahenduse eesmärk on tuua esile Tallinna vanalinna ilu ning muuta see atraktiivsemaks nii Eestis elavatele inimestele kui ka külalistele. Audiogiidiga valgusrajad on kogu aeg ja kõigile avatud – siia saab tulla üksi, pere ja sõpradega ning lisaks jalutuskäigule värskes õhus saab kuulata siinsete ehitiste põnevaid lugusid," ütles Kapiteli turundusdirektor Merit Kullasepp.

Ajaloolane Jaak Juske tõi välja, et uus valguslahendus toob hästi välja kolme sajandi jooksul rajatud keskaegse linnamüüri erinevad ehitusetapid. Juske sõnul tasub kõigil UNESCO kaitse all oleva Tallinna vanalinnaga tutvuda. "Suurtükkide areng sundis kaitsemüüri pidevalt paksemaks ja kõrgemaks ehitama, lisades kaitsetorne. Linnamüür oli omal ajal üle kahe kilomeetri pikk ning vaatamata sellele, et 19. sajandil lammutati peaaegu täielikult kuus linnaväravat, on müür valdavas osas säilinud tänase päevani. Kuigi suur osa vanalinna hooneid on hilisematel sajanditel ümberehitatud ning oma armid jättis ka Teine maailmasõda, on keskajast säilinud valdavas osas kinnistute jaotus ja tänavavõrk," kirjeldas ta.

Valgusraja kaardirakendus ja audiogiid on kättesaadavad kodulehel eesti, inglise ja vene keeles. Kasutamiseks tuleb valida meelepärane rada ning lubades rakendusel jälgida enda asukohta, näeb enda liikumist reaalajas kaardil. Audiogiidi kuulamiseks tuleb vajutada kaardil objekti nimel.

Vanalinna tornide ja müüride valgustuse projekti käigus paigaldati pea 600 LED-valgustit. Uued sooja valgustemperatuuriga LED-valgustid tagavad senise valguslahendusega võrreldes ligi 20-kordse energiasäästu ning heidavad müüridele sooja ja õrna valguse, mis loob õdusa ja mõnusa miljöö.

Valgusprojekti autor on 2017. aastal Tallinna linna korraldatud ideekonkursi võitnud Soome ettevõte Lighting Design Collective Oy, projekti finantseeris kinnisvaraettevõte Kapitel ning valguslahenduse projekteeris ja ehitas Merko. Tallinna linn hoolitseb valgustuse toimimise, seadmete ja infostendide hooldamise, remondi ning elektriga varustamise eest.