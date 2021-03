Teadusnõukoda soovitab koolides koroona kiirteste katsetada

Eesti on uute nakatumiste poolest Euroopas olenevalt näitajast esimesel, teisel või kolmandal kohal. Iga kahe päeva jooksul laekub registreeritud nakatunuid enam kui esimese laine jooksul kokku.

Teadusnõukoda avalikustas teisipäeval valitsusele tehtud piirangute ettepanekud, mille seas oli muu hulgas lubada toitlustusasutustes vaid kaasamüük, taaskehtestada 2+2 reegel ka välitingimustes ja katsetada koroona kiirtestimist koolides, vahendas BNS ERR-i.

Teadusnõukoda kirjutab olukorra analüüsis, et koroonaviirusesse nakatumine on viimase nädala jooksul kasvanud 30 protsenti. Nakatamiskordaja R on jõudnud 1,25-ni. Levik on hoogsaim Saaremaal, Tallinnas, Ida-Virumaal ja ka Lääne-Virumaal.

Eesti on uute nakatumiste poolest Euroopas olenevalt näitajast esimesel, teisel või kolmandal kohal. Iga kahe päeva jooksul laekub registreeritud nakatunuid enam kui esimese laine jooksul kokku.

Viiruse ohtlikest variantidest on Ühendkuningriigi tüve levimus Eestis hinnanguliselt 13 protsenti, millest vähemalt pooled on Eestis ringlevad tüved. Lõuna-Aafrika tüvesid on tuvastatud kaheksa, millest kõik on riiki sisse toodud.

Haiglaravi vajavate koroonahaigete hulk on nädalaga kasvanud 80 haige võrra. Isegi pärast koroonapatsientidele lisa voodikohtade avamisi on Põhja regiooni haiglates hõivatud 84 protsenti isoleeritud voodikohtadest ning Lõuna regioonis vastavalt 76 protsenti. Haiglate võimekus uute koroonahaigete vastuvõtmiseks on mitmel pool ammendumas ja pandeemilise ravivõimekuse tagamiseks hakkab katkema plaaniline statsionaarne ravitegevus.

Kui nakatumine stabiliseeruks praegusel tasemel, oleks märtsi keskpaigas 3000 uut nakatumist päevas. Kui R langeks märtsi kuu jooksul 0,9-0,8-ni, jõuaks nakatamisnäitaja aprilli keskpaigaks alla 500.