Teadusnõukoda soovitab õues 2+2 reegli taaskehtestamist

Teadusnõukoda tegi sel nädalal valitsusele muu hulgas ettepaneku kehtestada 2+2 reegel ka vabas õhus, nii nagu see oli käibel eelmisel aastal, ütles valitsuse teadusnõukoja juht, viroloogiaprofessor Irja Lutsar ERR-i vahendusel.

2+2 reegel tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad. Teadusnõukoda avalikustab oma esmaspäeval valitsusele tehtud soovitused reedel.

Vastates küsimusele, kas on võimalik, et selleks suveks viirus Eestist ei kao, nagu eelmisel aastal, ütles Lutsat, et see sõltub ka palju sellest, mis toimub meie ümber. "Eelmisel aastal viirus langes ju terves Euroopas, Eesti ei olnud ainuke koht, kus nakatumine tugevalt langes. Mingil määral hakkavad rolli mängima ka vaktsiinid, mida järjest rohkem saab kasutada. Inglismaal on juba näha, et vaktsineeritud inimesed satuvad oluliselt vähem haiglasse kui mittevaktsineeritud," lausus Lutsar.