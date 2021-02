Teisest sambast tahab raha välja võtta pea 102 000 inimest

Pensionikeskuse andmetel oli 25.veebruari seisuga teisest sambast lahkumise avalduse esitanud 101 882 inimest - raha väljavõtmiseks on avalduse esitanud 53 020 naist ning 48 862 meest.

Avalduse esitanute keskmine vanus on 39 aastat. See tähendab, et ilmselt on keskmine raha väljavõtja teise sambaga liitunud algusest ehk alates 2002. aastast. Nende kogutud rahast läheb 20 protsent tulumaksuna riigile, kirjutab Postimees.

Veebruris on teisest sambast avalduse esitamise tempo aeglustunud.

Jaanuari lõpuks oli teisest pensionisambast lahkumiseks avalduse teinud pisut üle 75 000 inimese. Aasta esimese nädalaga tehti avaldusi kokku 33 000.

Samas on prognoositud, et avalduste esitamine hoogustub tõenäoliselt märtsikuu lõpupoole, sest märtsiga lõpeb avalduste esitamise esimene periood. Selleks ajaks avalduse esitanutele makstakse raha välja septembris.

Avalduse esitamise aeg teisest sambast raha välja võtmiseks on jagatud kolme perioodi - 1. jaanuar kuni 31. märts; 1. aprill kuni 31. juuli; 1. august kuni 30. november - ning perioodist sõltub raha väljamaksmise aeg. Raha makstakse välja viis kuud pärast avalduste perioodi lõppu ehk kui esitada avaldus perioodil, mis lõpeb 31. märtsiga, siis saab raha kätte septembris.

Pensionikeskus selgitab, et välja makstakse kogu raha, mis inimesel teise pensionisambasse on kogutud ning sellelt tuleb tasuda 20 tulumaksu. Kättesaadava summa täpne suurus sõltub sellest, mis hinnaga saab fondihaldur pensionifondi osakud rahaks teha, see oleneb finantsturgude liikumistest.