Terik: majaomanike lumelükkamiskohustust saab muuta riik

„Sellel talvel oleme kulutanud ainuüksi lume väljaveole, mis on nn ekstrakulu, pool miljonit. Eelmisel aastal oli see 6000 ehk see on nii kaootiline. Ja kui me otsime lahendust, siis see, kes on täna selle olukorra kehtestanud ehk parlament, võiks selle seadusepügala ära muuta,“ ütles linnavolikogu juht Tiit Terik saates „Siin Tallinn“.

Eestis on üle pika aja suure lumega tõeline talv, Tallinnas on aga käimas „lumesõda“ ning lumest on saanud poliitika: vaieldakse tuliselt selle üle, kes õigupoolest vastutab selle eest, et kõik tänavad oleks lumest puhtad ja inimesed pääseks igal pool hästi liikuma.

Svet: lumevedu võiks olla korraldatud nii nagu jäätmevedu

Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet ütles, et seal kus on mängus raha, tehakse ka poliitikat. „Praegusel juhul on vaja aru saada, kes koristab avalikke, linnale kuuluvaid teid. Praegu on ühiskonnas kompromiss: suurema osa koristab linn ja mingi osa koristavad korteri- ja maaomanikud.“

„Kui keegi ütleb, et linn peaks koristama seda kõike, see pole ju probleem – korraldada rohkem hankeid, palgata järelevalveametnikke jne, aga see maksab. Küsimus on selles, kes maksab. Demokraatlikus, kapitalistlikus riigis tähendab see maksumaksjat,“ sõnas ta.

Kas tuleks kehtestada lumemaks? „Mina arvan, et uute maksude kehtestamine on vale tee, pigem ma pooldan seda, et meil Eestis oleks korraldatud lumevedu nii, nagu meil on korraldatud jäätmevedu, kus kohalik omavalitsus jagab oma territooriumi piirkondadesse ning korraldab igasse piirkonda hanke. Selle hanke võitjaga sõlmivad lepingud lume sahkamiseks, libeduse tõrjeks ja lume väljaveoks nii korteriühistud ja maaomanikud kui ka linn,“ ütles ta, et nii saame lahendada peamist lume koristamise probleemi, kus ühe jupi eest vastutab üks ja teise jupi eest vastutab teine.

Tallinn täidab omapoolset kohustust

Probleemi on Tallinnas tekitanud see, et osa teid-tänavaid on lumest puhtaks lükkamata. Miks siis teid puhtaks ei lükata? Linnavolikogu juht Tiit Terik ütles, et kõik, mis on linna vastutada, on hangetega kaetud.

„Ja kui me räägime poliitikast ja seadusandlusest riigi tasandil, siis mingid koormised, mis on põhiseadusega kooskõlas, on jäetud majaomanike kohustuseks. Sellise otsuse on parlament vastu võtnud ja täna see ka kehtib. Miks lund ei lükata? Lükatakse seal, kus see on korraldatud,“ ütles ta, et majaomanik võibolla iga kord ei jõua seda teha.

„Siin tekibki küsimus, kas seda on mõtet teha iga krundi ja kinnistu kaupa ükshaaval, või teha seda tsentraalselt. Põhimõte on see, et keegi peab selle niivõinaa kinni maksma – kas oma ajaga, lükates ise, või ostab teenuse sisse,“ selgitas ta.

Ta lisas, et omavalitsus on lumelükkamiseks igal juhul valmistunud ja valmis. „See on meie eelarvesse kirja pandud ja see on 16 miljonit igal aastal – sellest natuke üle poole on talvine hooldus,“ tõi ta välja.

„Poliitiline aspekt selle juures on see, et mõtleme siis edasi – meil on mingi osa, mis on kaootiliselt hooldatud. Täna on see majaomanike kohustus –, kas me oleme sellega rahul või vaatame selle ümber – poliitikute kaudu ühiskond ju reguleeribki ennast,“ ütles ta, et majaomanikud peavad tegema ettepaneku see seadus ringi teha, kui nad seda soovivad.

Omanikud soovivad, et linn hooldaks kõiki teid

Raud märkis, et Ameerikas on majaomanikel väga kindel kohustus lund oma majade eest ära lükata, kui see maha tuleb ning üks põhjus, miks seda innukalt ka tehakse, on kartus, et kui keegi kukub seal maja ees lume või jää peal, siis tulevad kohtuasjad.

Eesti omanike keskliidu juht Priidu Pärna ütles, et meie majaomanikud ja ühiskond ei ole nii õigusvaidluste keskne nagu ollakse USA-s. „Me püüame rahulikult asjad paika saada ja igaüks oma kohustused ära täita. Praegu on minu arvates selline olukord, kus valitsejad enam ei saa ja omanikud enam ei taha vana moodi käituda,“ parafraseeris ta tuntud ütlust.

„Kui ma jälgisin eelmisel kolmapäeval linnapea Kõlvarti pressikonverentsi, siis ka tema ütleb, et see süsteem tuleb üle vaadata ja see ei saa niimoodi jätkuda, kuna kõnniteede hoolduse kvaliteet on niivõrd ebaühtlane,“ ütles Pärna.

„Meie omanikena sooviks seda, et linna vara hooldataks linna eelarvest ja linna maksudest. Praegune kord pärineb aastast 1993 – see koormiste teema kehtestati pea 30 aastat tagasi ja tollel ajal lükati linnas lund Belarus-traktoritega – me oleme astunud tehnikasajandisse, kus on võimalik kasutada väga mobiilset väikest lumelükkamise tehnikat ja linn võiks selle hankida,“ sõnas ta.

Svet ütles, et probleem pole traktorites. „Neid traktoreid on kümneid ja kümneid, linna tänavatel on kümneid sahkasid. Mure on aga selles, et traktor sõidab kindla teejupini – kui seal algab kellegi teise vastutus, siis traktor tõstab saha üles ja sõidab edasi,“ ütles ta, et küsimus on selles, kuidas teha nii, et ühte tänavat koristaks üks traktor.

„Selleks, et see kõik hakkaks toimima, kas kõik isuvad laua taha ja allkirjastavad sadu ja tuhandeid koostöökokkuleppeid või me kehtestame ühe üldise korra,“ viitas ta lahendusele.

Pärna sõnas, et linna vara peaks korras hoidma linna maksudest. „See kõnnitee, mis on seal eraomaniku maja kõrval, on tegelikult avalikus kasutuses olev tee – ega see inimene ei käi üksinda seal! Kui seda kasutavad kõik linnakodanikud, siis miks teehoolduskohustuse peab kinni maksma see ühistu, kelle maja äärde see tee sattus,“ tõi ta välja majaomanike seisukoha.

Seaduse saab ümber teha riik

Terik ütles, et ka linnavolikogu arutab neid teemasid eelarve kontekstis. „Aga kunagi ei ole keegi öelnud, et muudame siis seda rahasummat, mis me teede koristamise peale paneme. Olen ka linnade ja valdade liidu liige ja rääkinud teiste omavalitsustega – väiksemates kohtades Järvamaal, Raplamaal on mõned omavalitsused öelnud, et neil see maht on nii väike, et nad lükkavad selle ise ära,“ rääkis ta.

„Tallinnas on see mastaap ju hoopis teine, kommunaalameti kolleegid on kokku löönud, et juhul kui linn võtaks selle suurusjärgus 1,8 miljonit ruutmeetrit juurde, mis ei ole täna linna hooldada, vaid on omanike kohustus, siis see läheks sõltuvalt ilmast maksma meile 20 miljonit – mida me saame muud teha selle raha eest, seda võib arvutada,“ rääkis ta numbritest.

Ta lisas, et talved on ka erinevad: „Sellel talvel oleme kulutanud ainuüksi lume väljaveole, mis on nn ekstrakulu, pool miljonit. Eelmisel aastal oli see 6000 ehk see on nii kaootiline. Ja kui me otsime lahendust, siis see, kes on täna selle olukorra kehtestanud ehk parlament, et meil oleks kõik omavalitsused võrdselt koheldud, võiks oma seadusepügala ära muuta,“ ütles ta, et ehitussedust, mille järgi teid-tänavaid talvel puhastatakse, saab muuta riik.

„Parlament peaks otsustama ja ütlema, et see on nüüd kohaliku omavalitsuse ülesanne ja KOV saab sellega suurepäraselt hakkama kas siis oma jõududega või hangetega – küsimus on eelarves!“ ütles ta.

„Riik, kui ta annab kohalikule omavalitsusele ülesande, annab kaasa ka rahakoti. Riigieelarve läbirääkimistes, kus omavalitsused ja keskvalitsus läbi räägivad, erutatakse ka suurte teede hooldust – seal on see raha olemas. Kui me jõuaksime nn sisekvartali peale, väikeste tänavate juurde, siis kui anda rahakott kaasa, ma arvan, et pole küsimust!“ ütles ta.

Pärna tegi kiire arvutuse: „860 mln on Tallinna linna eelarve – see 20 mln oleks 2,3% sellest. Tegelikult võik linn võtta selle üle ka osaliselt, alustuseks kesklinna kvartalitest, haiglate ja koolide ümbrusest. Me ei pea kohe minema Nõmmele või Lasnamäele selle kohustuse ülevõtmisega. Teeme järkjärgult!“ arvas ta.

Svet aga sõnas, et kui hakata kuskil lisaks koristama linna kulul, siis ei saa piirduda ainult kesklinnaga. „Ei saa öelda, et las need mäed, las need Nõmmed jäävad kõrvale. Kui me hakkame üle võtma seda asja, siis tuleb kõikidesse suhtuda võrdselt õiglaselt.“

Kõnniteedel kemikaalidel kohta ei ole

Küsimust on tekitanud ka tänavate soolatamine, mille kohta ütles Svet, et kemikaale kasutataks sõiduteedel, et seal oleks turvaline sõita. „Kõnniteedel kemikaalidel kohta ole!“

Arhitekt Ignar Fjuk selgitas, mida soolatamine kaasa toob. „Ma tunnen alati suurt ja siirast rõõmu, kui lund sajab, aga negatiivne faktor selle juures on see, kui lund tõrjutakse soolaga. Me unustame ära, et soola kasutamine ei lõpe teehoolduses soola puistamisega, vaid seejärel tuleb ka tekkiv soola ja lume plöga ära koristada,“ märkis ta.

„Ja seetõttu oleks asjalikum kasutada graniitkillustikku, mis on kallim, aga annab linnaruumile ja selle kasutajale jalasõbralikuma keskkonna ja mis kõige olulisem – sool, jäädes tänavale, pritsib ennast haljasaladele ja kõrghaljastuse alla ning hävitab loodust ja rohelist linna,“ sõnas Fjuk.