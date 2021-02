"TLT eesmärk on jätkata COVID-19 viiruse leviku tõkestamist ühistranspordis – selleks oleme pilootprojekti raames paigaldanud mitmetesse sõidukitesse desinfitseerimisvahendid," sõnas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Viirushaiguste, sh COVID-19 viiruse laiema leviku piiramiseks kutsub Tallinna Linnatransport (TLT) reisijaid üles vastutustundlikkusele – maski kandmine ühissõidukis peab olema norm, mitte erand, et tagada ohutus kõigile reisijatele. Tallinna ühistranspordi teenusepakkujana seisab TLT selle eest, et ühistransport oleks turvaline nii täna kui tulevikus.

"TLT eesmärk on jätkata COVID-19 viiruse leviku tõkestamist ühistranspordis – selleks oleme pilootprojekti raames paigaldanud mitmetesse sõidukitesse desinfitseerimisvahendid, mis vastavad Terviseameti normidele ning on sobilikud ka allergikutele – puhastatud käed ning korraliku maski kandmine ühissõidukis vähendab nii viiruse võimalikku levikut ja nakatumist, kui mõni reisija, kellega samal ajal sõidukid viibitakse, peaks olema nakkusekandja ja seda veel ise näiteks ei tea," rõhutas TLT juhatuse liige Otto Popel.

Ta lisas, et TLT on paigaldanud populaarsematel liinidel sõitvatesse sõidukitesse ka desinfitseerimisjaamad, et reisijad saaksid sõidukisse sisenedes käsi desinfitseerida ning seeläbi ohutust suurendada. "Tänaseks on bussides juba kasutamiseks kokku 16 desojaama ning peagi lisandub veel 7 ehk märtsi alguses on neid kokku 23. Desinfitseerimisjaamad on paigaldatud koostöös ZÄP Eesti, HändZ ja Christeynsiga," sõnas Popel.

Popel rõhutas, et TLT hoolitseb igapäevaselt selle eest, et sõitjatel oleks ühissõidukites turvaline ja viirusevaba keskkond, kuid oma panuse peavad andma ka kõik reisijad, kandes alati ühissõidukisse sisenedes ja reisides maski.

Busse pestakse kolm korda ööpäevas

"Kõiki busse, tramme ja trolle puhastatakse vähemalt kolm korda ööpäevas. Tuginedes Terviseameti soovitusele, kasutame kõige uudsemat lahendust - Tersano (SAO)-, mis võimaldab lihtsat, ohutumat ja säästlikumat viisi kõikide kõvade pindade igapäevaseks puhastamiseks. Desinfitseerimine toimub lõppjaamades, kus kasutatakse osoneeritud vett, mis hoiab pinnad pisikuvabadena. Osoneeritud veega puhastatakse nii pindu, põrandaid kui ka istmeid, mis on tänapäeval enamasti kõik kergesti puhastavast kunstnahast. Pihustatav aine aurustub ka õhku ning aitab eemaldada viirusosakesi. Tegemist on lõhnatu ainega, mis töötab hästi ning aitab hoida ühistranspordi turvalisena," selgitas Popel.

Ta lisas, et ööpäevaringselt töötab puhta ja ohutu ühistranspordi teenusepakkumise nimel 67 TLT töötajat, et liinidel olevad sõidukid oleksid desinfitseeritud ja puhtad.

"Ohutuse tagamiseks on Tallinna Linnavalitsus otsustanud lõpetada bussijuhtide juurest ka piletimüügi. Sõidukite esiuksest sisse ei saa ning juht on reisijatest eraldatud, et seeläbi piirata töötajate kontakti reisijatega," sõnas TLT juhatuse liige.

Popel sõnas, et TLT jätkab ühissõidukites nii reklaammaterjalide, ekraanide kui ka häälteavituse abil maskikandise kohustuse meenutamist, sest praeguseid viiruse leviku andmeid arvestades peavad kõik tegema endast oleneva, et saaksime naasta vähempiiratud igapäevaelu juurde.