Terviseamet: kutsume kõiki üles kinni pidama ohutusmeetmetest

Terviseamet on saanud täna korduvaid päringuid seoses Eesti Laulu poolfinaalis ohutusmeetmete täitmisega. Täna on nakkuse levik väga kõrge. Ohutusmeetmete ignoreerimise puhul on tagajärjena piirangute jätkumine aprilli lõpuni või isegi kauemaks. Kevadine stsenaarium ei pea korduma ja ühiskond saab sellel kevadel võtta möödunud aasta kogemuse kasutusele.

Terviseamet on saanud täna korduvaid päringuid seoses Eesti Laulu poolfinaalis ohutusmeetmete täitmisega. Täna on nakkuse levik väga kõrge. Ohutusmeetmete ignoreerimise puhul on tagajärjena piirangute jätkumine aprilli lõpuni või isegi kauemaks. Kevadine stsenaarium ei pea korduma ja ühiskond saab sellel kevadel võtta möödunud aasta kogemuse kasutusele.

"See on äärmiselt kahetsusväärne, et üritusel ohutusmeetmeid ei täidetud. Terviseamet paneb Eesti Laulu korraldajatele ja kõikidele osalejatele südamele, et piirangud ei ole välja töötatud kellegi kiusamiseks, vaid viiruse leviku piiramiseks," ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno. Ta lisas, et korraldaja peab arvestama, et üritus on suure tähelepanu all – praeguses epidemioloogilises olukorras on äärmiselt oluline olla heaks eeskujuks.

Vaatamata sellele, et tegemist ei olnud avaliku üritusega, tuleb kinni pidada ohutusmeetmest. Need kehtivad igal pool, olenemata kokkusaamise vormist. Ürituste korraldajad peavad kinni pidama Vabariigi Valitsuse kehtestatud reeglitest.

Koroonaviiruse levik Eestis on püsivalt kõrge ja vaktsineerimisega hõlmatus pole veel piisav selleks, et saaksime end nakkusohu suhtes turvaliselt tunda. Hetkel saab iga inimene viiruse leviku piiramisele kaasa aidata vältides mittevajalikke kontakte, kandes maski, pestes käsi. Haigena tuleb püsida kodus.

"Kutsun Terviseameti ja kõigi meie viiruse vastu võitleva võrgustiku nimel Eesti Laulu korraldajaid tegema ettevalmistuses korrektuure, et laupäeval toimuval teises poolfinaalis näidatakse ohutusmeetmetest kinnipidamisega head eeskuju," lõpetas Lanno.