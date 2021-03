Terviseamet on karantiininõuete rikkumise eest trahvinud 28 korral

Terviseamet on määranud koroonaga seotud karantiininõuete rikkumise eest trahvi 28 korral, piirangureeglite rikkumise eest on määratud sunniraha kahel korral, kirjutas ERR.

Terviseamet on alates eelmise aasta lõpust ehk 28. detsembrist algatanud koroona karantiininõuete rikkumises 44 väärteomenetlust, millest 29 on lõpetatud ja 15 on veel pooleli. Nende seas on ka üle kuu aja väldanud riigikogu liikme Aivar Koka menetlus.

Väärteomenetluses on tehtud 28 rahatrahvi kogusummas 5240 eurot. Füüsilistele isikutele tehtud trahvid jäid vahemikku 60-440 eurot.

"Kõige enam on esinenud karantiininõuete rikkumist inimese poolt, kes on ise COVID-19 haigusega. Kui 34 juhtumil jõudis selline rikkumine menetluseni, siis palju suurem osa lõppes kirjaliku või suusõnalise juhendamisega, kuidas on õige, nõustamistööd tehti lausa 162 inimesele, kes said oma rikkumisest aru ja täitsid edaspidi terviseameti korraldusi. Karantiininõudeid eirasid ka haigega koos elavad inimesed või lähikontaktsed. Vestlusega piirduti 88 juhul ja väärteomenetlus algatati 10 korral," kommenteeris terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas.