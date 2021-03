Terviseamet valmistab ette hädaolukorra kolmandat taset

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma ütles esmaspäeval riigikogu riigikogu erikomisjoni istungil, et praegune olukord Eestis on väga väga halb ning Eesti on Euroopas kui mitte esimesel, siis teisel kohal koroonaviirusesse nakatumise poolest.

Härma sõnul hakkab alates esmaspäevast kehtima hädaolukorra teine tase ning terviseamet hakkab ette valmistama viimase ehk kolmanda taseme väljakuulutamist.

Härma sõnul saab kiirabi õiguse asendada kolmeliikmelised brigaadid kahe- või üheliikmeliste brigaadidega ning samuti jätta reageerimata kõige madalama prioriteediga väljakutsed. Haiglad on saanud korralduse seada end valmis ajutiseks triaažiks, mille alusel peatatakse täielikult plaaniline ravi ning anda ainult erakorralist abi.

Härma nentis, et terviseameti Põhja regiooni ressurss leida üles kõik nakatunud ning suunata kõik lähikontaktsed eneseisolatsiooni ammendus kahe nädala eest. Tema sõnul suudavad Ida, Lõuna ja Lääne regioonid seni veel nakatunuid ja lähikontaktseid isolatsiooni suunata, kuid esimesed märgid näitavad, et ka Lõuna ja Ida regoon satuvad peagi raskustesse.

Samas sõnas Härma, et viiruse leviku kasv on hakanud pidurduma ning nakatumiskordaja R on praeguseks pidama saanud 1,2 tasemel. "Võibolla on kasvutrendil hooga maha võetud," sõnas Härma, kuid toonitas, et nakatumiste arv jätkab kasvamist veel paar nädalat.