TIINA MÄGI: riiu kiskumise asemel tuleks asju läbi rääkida

Kodulinna maja perenaise Tiina Mägi sõnul on Eesti rahval mitu väga tarka vanasõna. "Üks neist on niisugune: kui viga näed laita, seal tule ja aita," tõdes Mägi.

"Sellist suhtumist võiks meil rohkem olla! Seda enam, et selleks pole vaja mingeid seadusemuudatusi teha ega komisjonides otsustada, mis on õige ja mis vastab põhiseadusele ja mis mitte. Tuleks lihtsalt rohkem austada vana tõde ja asjad omavahel arukalt läbi rääkida, mitte riidu kiskuda. Eesti vabariigis ei sobi asju ajada vihaga, vaja on sõbralikumat asjaajamist! Nii saavad korda paljud asjad, mis praegu veel korras ei ole. Ainus asi, mille pealt me üldse ühtsena edasi saame minna, on see, kui üks avaldab oma mõtte, teine sellele lugupidavalt vastab ja kokku saab õige mõte! Tähtis on märgata inimesi, nende ideid arvestada ja tegusid tunnustada," ütles Mägi.