TLT hangib 16 sõidukit erivajadustega inimeste veoks

„Väljakuulutatud hanke eesmärk on saada kasutusrendi alusel sõidukiparki juurde 16 uut invatranspordiks sobilikku väikebussi, mille tulemusena uuendame korraga liigi 50 protsenti invatranspordi bussipargist. Loodame uued invatranspordi sõidukid kasutusse saada hiljemalt 2021 aasta suve lõpuks,“ sõnas TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš.

Jaanuarist võttis Aktsiaselts Tallinna Linnatransport (TLT) liitumislepinguga üle pealinna sotsiaaltranspordi teenusepakkumise Termak Autopark AS-ilt ning kvaliteetsemaks teenusepakkumiseks kuulutas TLT reedel välja hanke 16 uue sõiduki soetamiseks kasutusrendi alusel.

Boroditš sõnas, et esimene tegevuskuu erivajadustega inimeste transpordi teenusepakkujana on kinnitanud, et 35 väikebussist, millel on ka ratastoolivõimekus, pooled on mitterahuldavas tehnilises seisukorras ja nende korrashoiu kulu on ebamõistlikult suur, mistõttu tuleb TLT-l sõidukiparki kiiremas korras uuendada.

„Igapäevaselt on pealinnas ligikaudu 750 sõidusoovi, millest 90 protsenti on invatranspordi liiniveod koolidesse, töökohtadesse ja teistesse igapäevatoimingutega seotud asutustesse ning 10 protsenti juhiveod ehk näiteks sõidud arsti juurde või taastusravikeskustesse,“ sõnas abilinnapea Andrei Novikov.

Tuleb aga tõdeda, et erivajadustega inimeste igapäevane transporditeenus jäänud Tallinna ühistranspordi üldisest kvaliteedist oluliselt maha nii varasema teenusepakkuja ressursipuuduse kui ka kasutatud süsteemide mahajäämuse tõttu.

„Varasem personal tegi kõik endast oleneva stabiilse teenuse pakkumiseks, kuid TLT-l kui suurimal ühistranspordi korraldajal on täna võimekus ja võimalus seda taset tõsta ja teenust arendada. Soovime parandada nii invatranspordi kvaliteeti kui ka optimeerida kulusid,“ ütles Novikov.

Hangitavad sotsiaaltranspordi sõidukid peavad olema M2 kategooria sõidukid täismassiga mitte üle viie tonni. Sõidukil peab olema ratastooli lift ja kahe ratastooli transpordi võimalus ning 14-16 istekohta, kui ei kasutata ratastooli või kandetooli kohti. Sõiduki salongi üksikistmed peavad olema reguleeritavate seljatugedega, mida on võimalik lihtsasti eemaldada ja siinidel ümber paigutada. Invavarustus peab vastama Euroopa Liidus sätestatud nõuetele ja olema kaasaegne ja ennekõike turvaline. Hanke tähtaeg on aprilli keskpaigas.