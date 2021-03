TLT palub ühistranspordi töötajad vaktsineerida kiirkorras

"Ainuüksi Tallinna ühistranspordi sujuva teenuse eest vastutab enam kui 2000 inimest, kes aitavad igapäevaselt hoida toimimises elutähtsaid teenuseid," ütles abilinnapea Andrei Novikov.

Enam kui 2000 töötajaga AS Tallinna Linnatransport kutsub üles vaktsineerima kiirkorras kõiki Eesti ühistranspordi töötajaid, sest nende töö katkemine võib kriitiliselt mõjutada elutähtsate teenuste osutajaid.

"Üle-Eesti on ühissõidukijuhtide arv kordades suurem. Need inimesed tagavad igapäevaselt, et nii arstid, meditsiinitöötajad aga ka häirekeskuse ja teiste eluliselt oluliste teenuste osutajad jõuaksid turvaliselt tööle ja koju. Ometigi pole enamik neist inimestest veel vaktsineerimise järjekorras ega ka vaktsiini saanud,“ sõnas Tallinna ühistranspordi eest vastutav abilinnapea Andrei Novikov.

Novikovi sõnul ei peeta ühissõidukijuhte eesliinitöötajateks, kuigi tõrked ühistranspordi toimimises mõjutavad kõiki olulisi valdkondi. "Ühissõidukijuhil ei ole võimalik teha oma tööd kodukontorist. Sõidukite tehnilist korrasolekut ning desinfitseerimist ei saa samuti teha distantsilt. Need tööd on äärmised vajalikud, et linn ja riik saaks jätkuvalt toimida,“ ütles Novikov. "Kui riik oleks valmis avama vaktsineerimise võimaluse ka ühistranspordijuhtidele, siis Tallinn oleks valmis omalt poolt abi pakkuma vaktsineerimise läbiviimiseks. Sotsiaalvaldkonna töötajate vaktsineerimisel on Tallinna Perearstikeskusel juba kogemus olemas ja analoogset korraldust võiks kasutada ka teiste eesliinitöötajate osas.“

Tallinna Perearstikeskuse kaudu on tänaseks vaktsineeritud ligi 500 linna sotsiaalvaldkonna eesliinitöötajat.

Abilinnapea Novikov nentis, et linna ühistranspordiettevõtte 1450 ühissõidukijuhist on juba praegu haiguslehel ligi kümme protsenti. "Teenuse samal tasemel säilimiseks peame hakkama juhte vaktsineerima. Iga päev tuhandeid inimesi teenindades on nakatumise risk väga suur,“ märkis Novikov.