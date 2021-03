"Olin voolikute otsas nii halvas seisukorras, et tegin juba elust kokkuvõtteid. Tundus kergem surra kui edasi võidelda, ometi tulin sellest välja," meenutas endine rinnavähipatsient Merike Värik ja lisas, et teatud aja tagant tuleks kindlasti käia vähikontrollis. "Sõeluuring – see nagu tasuta tervisekindlustus, mille iga inimene endale saab näiteks sünnipäevaks kinkida," lisas dr Piret Veerus.

Ligi 30% kõigist vähijuhtudest on välditavad. Värik nõustab nüüd ise üheksandat aastat saatusekaaslasi Põhja-Eesti Regionaalhaigla teabetoas. Töö eest vähipatsientidega pälvis naine 2018. aasta tervisetegude valimisel aasta tegija nimetuse ja 2020. aastal üleriigilise tunnustuse "Märka vabatahtlikku".

Tõbi vanust ei vali

Merike sai vähidiagnoosi 2010. aastal ja see muutis ta elu otsast lõpuni. "Avastasin ise vasakust rinnast muna ja selgus, et see on juba teise staadiumi vähk," meenutas naine. "Järgnes operatsioon ja mitmed keemiaravid. Pärast viiendat keemiaravi sattusin haiglasse. Olin voolikute otsas nii halvas olukorras, et tegin juba elust kokkuvõtteid… Tundus kergem surra kui edasi võidelda, ometi tulin sellest välja." Nüüdseks on Merike ise omandanud meditsiinilise kõrghariduse ning toetab teisi taolises olukorras viibijaid. "Tean, kui raske on vähidiagnoos, ning seetõttu tahan teisi aidata," lausus naine. "Inimene on kui küünlaleek tuules – teda tuleb toetada ja kaitsta, et kõvem tuuleiil ei võtaks lootust ega kustutaks ära."

Vähiravifondi "Kingitud elu" asutaja ja juhataja Toivo Tänavsuu rõhutas, et vähk on haigus, mille eest keegi ei ole lõpuni kaitstud, ning see võib meile tulla meist täiesti sõltumatutel põhjustel. "Me oleme näinud lapsi, noori emasid ja isasid, muidugi ka vanemaid inimesi ja keskealisi," lausus ta. "Tegelikult peaksime mõtlema, et see võib olla meie sugulane, tuttav, pereliige või lähedane, kes järgmisena vähiravifondi abi vajab."

Küsides Merikeselt, mida ta peab enda haiguse eduka seljatamise põhjuseks, soovitab ta kõigile tavapärase töötamise ja muu elurutiini jätkamist, kui see vähegi võimalik on. "Ärge tulge kergekäeliselt töölt ära, vaid võidelge! On küll raske tõusta ja kuhugi minna, kuid rutiin on ülioluline. Seepärast palun alati lähedastel oma haigeid sugulasi ja sõpru toetada, kutsuda neid kuhugi ja aidata kurbi mõtteid eemale peletada. Mind aitasid sõbrad väga. Näiteks kui mul keemiaravi ajal paha oli, tuli klassiõde ja ütles: lähme kohvikusse! Ma ei suutnud end riidessegi panna, kuid ta aitas ja läksime, olgugi et mul isu ei olnud. Tagantjärgi saan öelda, et nimelt too käik oli toona olulisem kui arugi sain – see oli samm tavaellu tagasi."

Nagu paljud vähi seljatanud inimesed, ei söanda ka Merike öelda, et oleks tänaseks tingimata täielikult tervenenud. "Kogu aeg on pommi tiksumine kõrvus, sest mul oli geneetiline kolmiknegatiivne vähk, mis võib tagasi tulla," rääkis naine. "Seepärast tuleb iga poole aasta tagant käia kontrollis, olla haigusteadlik, vaimselt positiivne ja tegus. Jõudu annab töö Seesam Kindlustuses, kus olen töötanud juba 24 aastat."

Varakult avastatud vähk on ravitav

Vabatahtlikku tööd Põhja-Eesti vähihaigete ühenduses ja rinnavähi ühingus peab Merike oma missiooniks. "Korraldan vähipatsientidele tasuta teaduspõhiseid teabepäevi ning jagan vähekindlustatud patsientidele tasuta parukaid ja rinnaproteese. Väga oluliseks pean nõustamise juures teaduspõhist infot, seepärast kutsun vähihaigetele teiste hulgas esinema geneetikuid, onkolooge, lümfiterapeute ja toitumisspetsialiste. Veebist leiab kõike, aga pahatihti mitte teaduspõhist, vaid ebameditsiini, mis võib ajada patsiendi pea nii segamini, et ta jätab ravi pooleli, alustades selle asemel hoopis mingite dieetidega. Siinkohal paneksin kõikidele vähihaigetele südamele teha nii, nagu raviarst on määranud, ja esitada ka kõik küsimused talle. Kahjuks olen selle üheksa aasta jooksul näinud mitmeid, kes on ravist loobunud ja end ise ravima hakanud – tänaseks ei ole neid enam meie hulgas."

Merike peab vähiga võitlemisel oluliseks ennetust, sõeluuringuid ning inimeste teadlikkuse tõstmist

Merike peab vähiga võitlemisel oluliseks ennetust, sõeluuringuid ning inimeste teadlikkuse tõstmist. "Sellist asja ei tohiks olla, et keegi pole oma perearsti juures käinud kümme aastat," rõhutas Merike. "Elu on viinud mind paraku kokku paljudega, kes on liiga hilja jõudnud arsti juurde. Mul on väga hea meel, et alanud aastast saavad sõeluuringus osaleda ka ravikindlustamata inimesed, see päästab nii mõnegi elu. Varakult avastatud vähk on ravitav ning ravi on riigile siis ka tunduvalt väiksema koormusega ja odavam."

"Mitte üheski sõeluuringus ei ole paraku osalusmäär rohkem kui 55% kutsututest," nentis ITK onkoloogiakeskuse juhataja Dr Kristiina Ojamaa. "Selleks, et sõeluuring suudaks ära hoida suurt hulka ohtlikus seisus vähijuhtumeid või koormust kogu tervishoiusüsteemile, peaks olema käinud vähemalt 70% kutsututest. Inimesed, see on ennetus, see on parema tervise ja tuleviku nimel, nii et tasub igal juhul ära käia!"

Ojamaa kinnitusel on Eestis kolm sõeluuringut: rinna-, emakakaela- ja soolevähi sõeluuring. "Üritame kasvajat avastada vara, kui ravitulemused on väga head ja tervenemine võimalik," ütles arst. "Sageli aga pöörduvad ka naised sõeluuringule hilja."

Rootsis näiteks käib sõeluuringus regulaarselt 70% naistest. "Emakakaelavähi sõeluuring on kõige tõhusam, sest seeläbi leiab üles ka vähieelsed muutused organismis, mis on kergesti ravitavad," rääkis Lääne-Tallinna keskhaigla naistekliiniku juhataja Piret Veerus. "Kui sõeluuring hästi toimiks, oleks selle abil võimalik ära hoida koguni 80% nii emakakaelavähi esmajuhtudest kui ka surmadest."

Eesti inimeste vähese huvi põhjuseks sõeluuringute vastu peab Merike vale lähenemist. "Me kleebime postid ja prügikastid täis kuulutusi, et tule kontrolli, raisates reklaamile üüratuid summasid, kuid selle asemel mõjub hoopis isiklik lähenemine," leiab ta. "Kui perearsti õde või koordinaator helistab inimesele, et te ei ole ammu käinud tervisekontrollis, ootame teid kindlal ajal sõeluuringule, ei oleks äraütlejaid palju, sest see on isiklik pöördumine. Inimesed mõistavad seda nii, et minu arst kutsus mind, järelikult nad hoolivad minust. Kui kogu aeg tehakse asja ühtemoodi ja see ei anna tulemusi, on aeg taktikat muuta. Juba üheksa aasta kuulen, kuidas inimesed ei saa sõeluuringu kutseid kätte ja info ei jõua nendeni, pigem ollakse hoopis vihased, miks need kuulutused on posti ja prügikasti peal. Personaalmeditsiin ja personaalne lähenemine on edu võti."

Merike on veendunud, et perearstil peaks olema kohustus teha patsiendile mingi mõistliku aja järel tervisekontrolli – see aitaks hoida rahva tervist. "Ma ei räägi ainult vähist, vaid ka teistest haigestumistest ja surmadest, mida regulaarne tervisekontroll saanuks ära hoida."

Sealjuures rõhutas Merike ühtse, korralikult toimiva IT-süsteemi olulisust, et saaks toimuda varajane avastamine ja ennetus. "See süsteem hoiaks ära topeltuuringud ning info puudulikkuse. Ühtlasi vajaks arendamist ja ühiskonnas kokkuleppeid patsiendi elujuhiste testament. Näiteks Inglismaal seisab elustamise, elulõpu juhiste ja patsiendi soovidega pudel iga inimese külmkapis, sest ühiskond on nii kokku leppinud ja kiirabil on seda lihtne leida."

Merikese sõnul on ta veendunud, et sõeluuringud vähendaksid eri vähkidesse suremuse riski oluliselt, sest sõeluuringus avastatakse vähk juba imeväikselt ja see on ravitav. "Mida aeg edasi, seda keerukam on ravi, seda raskemad on tüsistused ja seda vähem jääb elupäevi," nentis naine. "Meie tervis on enda kätes. Sa oled oluline! Et elada täisväärtuslikku elu võimalikult kaua, tuleb käia arstlikus kontrollis ja sõeluuringul. Viimane on suurepärane võimalus, mis meie riik on meile loonud – hinnakem seda!"

Valminud on riiklik vähitõrje plaan

TAI epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja Kaire Innos tõi välja, et seoses elanikkonna vananemisega suureneb vähijuhtude absoluutarv Eestis aastaks 2030 eeldatavalt 11 000-ni. "Lisaks sellele on mureks elustiilist tuleneva vähiriski suurenemine, liiga hiline diagnoosimine ja vähene tähelepanu patsientide ja nende lähedaste elukvaliteedile nii ravi ajal kui pärast vähist tervenemist," lisas Innos.

"Vähihaigete arvu poolest Eesti teistest riikidest oluliselt ei erine, kuid erinevalt Põhjamaadest ja rikkamatest Lääne-Euroopa riikidest avastatakse meil vähk sageli regionaalselt levinud ja/või kauglevinud staadiumis," nentis Eesti vähiliidu nõukogu esimees ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku onkoloog-ülemarst Vahur Valvere. "Seetõttu on vähiliit aastaid rääkinud, et Eesti vajaks vähitõrjeplaani või teiste sõnadega tegevuskava."

Praegu on tervise arengu instituudi eestvedamisel käimas Eesti riikliku vähitõrjeplaani koostamine aastateks 2021-2030. See peaks hõlmama kõiki vähivastase võitluse aspekte, alates vähi ennetusest ja varajasest avastamisest. Valvere sõnul kuulub sinna loomulikult ka vähi aktiivravi eri ravimeetoditega, samuti taastus- ja toetusravi. "Küllaltki palju pööratakse tähelepanu sellisele aktuaalsele teemale nagu personaliseeritud ravi," selgitas ta. "Nii diagnostika, ravi kui ka sõeluuringud püütakse tulevikus muuta patsiendile personaalsemaks ja täpsemaks."

"Riiklik vähitõrjeplaan üritab ühtlustada vähidiagnostika ja -ravi kättesaadavuse taseme Eestis," lisas plaani töörühma kuuluv Ojamaa. "On vaja leida võimalused, et patsiendid saaksid varem diagnoosi – siis on ka ravitulemused paremad."

Innos täiendas, et läbimõeldud vähitõrjeplaan aitab vähijuhte ennetada ja vähipatsientide elukvaliteeti parandada, samuti tervishoiuressursse optimaalselt kasutada, seega vähendada vähikoormust nii ühiskonnale kui ka üksikisikule.

Vähistrateegias on olulisel kohal ka vähktõve varane avastamine sõeluuringute abil.

Dr Ojamaa tõi vähistrateegia olulise punktina välja ka elulõpuravi ehk palliatiivravi, mida seni pole otseselt vähihaigete vajadustele suunatuna käsitletud. "See tähendab, et kui arstid enam aidata ei saa, oleks patsiendi elu lõpp väärikas ja inimlik," selgitas dr Ojamaa. "Tähtis on, et need inimesed ei jääks oma muredega üksinda, vaid saaksid siis võimalikult palju tuge ja abi, et mitte valudes vaevelda. Teisisõnu peaks vähistrateegia tagama elukvaliteedi kuni lõpuni, ja seda nii kodus kui ka tervishoiuasutustes üle Eesti."

Ojamaa kinnitusel saab järgmise kümne aasta jooksul Euroopa vähiga võitlemise plaanis suuremat tähelepanu personaliseeritud skriining, mis arvestab iga inimese geene, ja seda eeskätt rinnavähki ja eesnäärme vähki silmas pidades. "Ka Eestis on sama tulevikusuund, kuigi midagi konkreetset ei saa veel öelda, kuna paljud uuringud on alles valmimas," märkis dr Ojamaa.

Dr Valvere sõnul koguneb märtsi keskel sotsiaalministeeriumi juures vähitõrje juhtgrupp koos töögruppide juhtidega, kes vaatab üle vähitõrjeplaani viimase, kõiki parandusettepanekuid arvestanud versiooni. "Ideaalvariandis see versioon ka kinnitatakse, misjärel algab rakendusplaani tegemine ja kinnitamine."

Sel aastal on sõeluuringute korralduses tehtud mitmeid muudatusi, neist olulisim on see, et uuringul saavad nüüd osaleda ka ravikindlustamata inimesed. "Ses osas tuleb haigekassat ja riiki tunnustada, kuna 5-10% sihtrühmast on kindlustamata," rõhutas dr Valvere. "Õnneks on haigekassa hakanud rahastama ka ravikindlustamata inimeste sõeluuringuid. Tänu Lääne-Tallinna Keskhaiglale saavad ravikindlustamata inimesed mitmesugust abi."

Ka on sel aastal Eestis vähi sõeluuringutele oodatud rohkem inimesi kui varasematel aastatel – emakakaelavähi sõeluuringu sihtrühma laiendati, kaasates ka kuni 1956. aastal sündinud naised. Kokku kuulub sõeluuringute sihtrühmadesse 184 832 meest ja naist, kellest 105 327 on kutsutud mitmesse sõeluuringu programmi.

Sõeluuring on mõeldud eelkõige tervete, ilma kaebuste ja sümptomiteta naiste ning meeste uurimiseks. "Õigeaegselt avastatud haigus on ravitav," nentis TAI vähi sõeluuringute registri juht Vahur Hollo. "Varajases staadiumis vähk või vähieelne seisund ei pruugi tekitada mingeid tuntavaid sümptomeid, ent edukaks raviks on õigeaegne avastamine otsustava tähtsusega."

Kuna Eestis on uuringutel käimine loid, uuendati põhjalikult emakakaelavähi sõeluuringu tegevusjuhendit. "Nimelt muutus emakakaelavähi sõeluuringu esmasuuring, mille raames kasutatakse PAP-testi (Papanicolau test) asemel nüüd HPV (inimese papilloomiviiruse) analüüsi," lausus Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliiniku onkogünekoloog-juhtivarst Reeli Saaron. "Näiteks eelmisel aastal võeti Ida-Tallinna Keskhaiglas 17 800 PAP-analüüsi, millest 11% osutus patoloogiliseks ehk emakakaelavähi eelseks seisundiks. Just selliseid juhtumeid me sõeluuringuga tahamegi üles leida, sest neid saab veel lihtsalt ravida."

Saaron selgitas, et võrreldes teiste vähiliikidega on emakakaelavähk eriline. "Kui paljude vähkide puhul me valdavalt ei tea, miks ta tekib, on emakakaela vähi tekitajaks HPV ehk inimese papilloomiviirus. Kui lisada sellele teadlikkusele skriiningprogramm ja vaktsineerimise võimalus, muudab see emakakaela vähi üheks paremini välditavaks vähiliigiks." Vaktsineerimist soovitavad naistearstid tungivalt. Tõhusa vaktsineerimisprogrammiga on võimalik ära hoida 70-80% emakakaelavähkidest. Eestis algas tütarlaste vaktsineerimine HPV-vastase vaktsiiniga 2018. aastal riikliku programmi raames ja tasuta. Vaktsineeritakse üheksavalentse vaktsiiniga, mis on väga efektiivne ja kaitseb üheksa eri tüve vastu. 12-aastased tüdrukud saavad kaks vaktsiinidoosi, mille vanemate nõusoleku korral teevad ära kooliõed. Papilloomiviiruse vastu vaktsineeritakse ka poisse, kuigi nad ei kuulu riiklikku vaktsineerimisprogrammi ehk nende vaktsineerimise kulusid riik ei kata.

Hollo kinnitusel käivad inimesed hea meelega uuringutel näiteks mammograafiabussis, mis ise kohale sõidab. Saaremaal on suutnud see tõsta sealsete naiste rinnavähi sõeluuringul osalemismäära juba 70% lähedale.

Mammograafiabussid külastavad Eesti maakondi terve aasta vältel ning kontaktid on leitavad haigekassa veebilehelt. Samas on kättesaadavad sõeluuringuid tegevate tervishoiuasutuste kontaktid.

Arsti juurde tulekut ei maksa karta

"Inimene ise saab oma tervise heaks ja vähi ennetamiseks väga palju ära teha," kinnitas dr Valvere. "30% esmastest vähkidest oleks välditav tervislikke eluviise järgides: suitsust loobumine, alkoholiga mitteliialdamine, tervislik toitumine, oma kehakaalu säilitamine, päevitamisest loobumine ja nahakaitsevahendite kasutamine, mõõdukas füüsiline aktiivsus, samuti sõeluuringutel osalemine."

Ojamaa lisas, et inimesed ei tohiks karta oma probleemidega arsti poole pöörduda. "Ka kahtluste või hirmude puhul tasub tulla, mitte karta, et äkki arst ütleb: mis sa siia niisama tulid? Isegi kui raske diagnoos on juba pandud, annab tänapäevane vähiravi ja arstidega koostöö igal juhul paremaid tulemusi, kui mitteravimine. Uute ravimite ja ravimeetoditega on väga palju selliseid olukordi, mida me vanasti nimetasime imeks, nüüd oskame aga mõnel puhul head tulemust juba ette prognoosida."

Innos märkis, et vähidiagnoosi saanud inimeste ellujäämislootus on Eestis viimastel aastakümnetel jõudsalt paranenud. "Kui aastatel 2002-2006 diagnoositud patsientidest oli viis aastat pärast diagnoosimist elus 53%, siis aastatel 2012-2016 juba 63%. Ellujäämine on oluliselt paranenud paljude oluliste vähkide korral, nagu näiteks rinnavähk, soolevähk, eesnäärmevähk, nahamelanoom jne."

Eri vähkide korral on põhjused ellujäämise põhjused erinevad. Rinnavähi, nahamelanoomi ja eesnäärmevähi korral on elulemuse paranemisele kaasa aidanud nii varasem avastamine kui ka parem ja tõhusam ravi. Samas soole- ja kopsuvähi puhul on peamine roll just ravil, sest diagnoosimine ei ole nihkunud varasemaks.

"Sõeluuring – see on nagu tasuta tervisekindlustus, mille iga inimene saab ise endale kinkida," nentis Veerus. "Vahest tasuks oma sünnipäeval teha iseendale kingitus ja käia seal ära?"

Vähiravifond on toetanud seitsme aasta jooksul 1200 inimese ravi

• "Rõõm ongi tegelikult see, et kõik inimesed saavad võimaluse ja lootuse elada," lausus vähiravifondi "Kingitud elu" asutaja ja juhataja, ajakirjanik Toivo Tänavsuu, kutsudes üles vähi vastu võitlemiseks annetama.

• Vähiravifond "Kingitud elu" on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond, mis rahastas 2020. aastal Eesti inimeste vähiravi kokku rohkem kui 2,4 miljoni euroga. See summa ületab 300 000 euro võrra fondi aasta sissetulekuid. "Me oleme saanud toetada umbes 1200 inimest seitsme aasta jooksul. Igal aastal tuleb 100-200 inimest, nii et abivajajaid ikka on," lausus Tänavsuu.

• Ta kutsub inimesi üles hakkama fondi püsiannetajaks, kasvõi ühe või viie euro kaupa iga kuu. "See ei pea olema tingimata väga suur panus, aga väikestest panustest kasvab suur meri, suur ookean," lausus ta. "Rõõm ongi tegelikult see, et kõik inimesed saavad selle võimaluse ja lootuse elada. Ja kui me selle missiooniga oleme kamba peale hakkama saanud, ongi kõik tegelikult väga hästi."

• Fondile saab annetada veebilehel kingitudelu.ee/annetajale

BEŠKINA: Varem avastatud vähist on suurem võimalus paraneda

"Tallinn ei jäta ka ravikindlustamata linlasi hätta, pakkudes neile abi Lääne-Tallinna Keskhaiglas," kinnitas abilinnapea Betina Beškina.

"Hea tervis on hindamatu väärtusega, mistõttu julgustan kõiki oma tervise eest hoolt kandma ning arsti poole pöörduma," lausus Beškina. "Mida varem haigus avastatakse, seda suurem on võimalus paraneda. Haigekassa kutsub igal aastal eri sünniaastatega inimesi tasuta sõeluuringutele – oodatud on kõik, ka need, kel puudub ravikindlustus. Tallinna ei jäta ravikindlustamata linlasi hätta, pakkudes neile ambulatoorset abi Lääne-Tallinna Keskhaiglas. Samuti on Eestis tasuta ka vältimatu arstiabi."

Beškina ütles, et kui uuringule kutsutakse, tuleks minna. "Uuring ei põhjusta erilisi ebamugavusi, see on valutu ja tasuta," lausus ta. "Häda korral ei tasu oodata kriitilise piirini, sest haiguste ennetamine on alati parem lahendus kui mistahes ravi."

Vähki võib haigestuda iga neljas naine ja kolmas mees

• Rahvusvahelise organisatsiooni Globocan (Global Cancer Observatory) andmetel on Eestis 75. eluaastaks vähki haigestumise risk naistel 23,6 % ja meestel 36,5 %, s.t vähki haigestub iga neljas naine ja iga kolmas mees. Vähist on saanud Euroopas alla 65 aasta vanuste inimeste sagedasim surmapõhjus.

• Igal aastal diagnoositakse vähki Eestis enam kui 8000 inimesel. 2018 haigestus vähki 8783 inimest, neist enam kui 3000 olid tööealised vanuses 15-64.

• 2018. aastal registreeriti tööealistel inimestel üle 800 vähisurma, mis moodustas ligi 30% kõigist surmadest selles vanuserühmas.

• Rinnavähi sõeluuringu sihtrühma kuulub käesoleval aastal 82 812 naist. Senisest enam naisi oodatakse emakakaelavähi uuringule, mille sihtrühma kuulub 74 265 naist. Jämesoolevähi sõeluuringu sihtrühma kuulub 85 308 meest ja naist.

• Igal aastal haigestub Eestis rinnavähki umbes 750-760 naist. Haigust esineb enim naistel vanuses 50-70 eluaastat. Sõeluuring vähendab naiste rinnavähki suremuse riski 30-35%.

• Emakakaelavähk on Eestis naiste hulgas sageduselt teine pahaloomuline kasvaja, mille diagnoosi saab aastas keskmiselt 160 naist.

• Riiklikud sõeluuringud täidavad oma eesmärki, kui uuringutes osaleb üle 70% sihtrühmast. Eestis on sõeluuringutel osalemise osakaal väiksem, 55%.

• Kümne aasta jooksul on mammograafiabussis uuringul käinud üle 70 000 naise, rinnavähk on avastatud 298 naisel. Neist 85% juhtudest on olnud haigus avastamise momendil varases staadiumis, kus see on väljaravitav.

• Sõeluuringut teostavate raviasutuste ja mammograafiabusside kontaktid on leitavad haigekassa veebilehelt https://www.haigekassa.ee/mammograafiabusside-ajakava

• Igaühel tasuks patsiendiportaalist www.digilugu.ee või haigekassa kodulehelt www.soeluuring.ee vaadata, kas ta kuulub oma sünniaasta põhjal mõnda sõeluuringu sihtrühma, ja kui kuulub, tasub kindlasti osaleda – spetsiaalset kutset ei pea selleks ootama jääma.