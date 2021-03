Tööinspektsioon kontrollib ettevõtete panust koroona vastu võitlemisel

"Samas tuleb ettevõtteid siiski kiita, valdavalt võetakse asja ikka tõsiselt – kõik, kelle töö vähegi lubab, on saadetud kaugtööle ning tööprotsesse on ümber kujundatud," sõnas tööinspektsiooni meedianõunik Kristel Abel.

Tööinspektsioon kontrollib nii Covid-19 seire kui tavapärase järelevalve käigus, mida ettevõtted on teinud, et pidurdada koroonaviiruse levikut töökeskkonnas, vahendas BNS Postimeest.

Inspektsioon tegi kontrolle küll juba varemaltki, aga kokkuvõtteid Covid-19 levikut takistavate meetmete kontrollis töökeskkonnas hakati tegema 2020. aasta teises pooles.

"Kui kevadel oli segadust palju ning tööandjad küsisid sageli nõu, kuidas viiruse levikut pidurdada, siis sügiseks oli arusaamine oluliselt kasvanud," selgitas Abel.

"Tööandjad olid juba paigutanud kättesaadavasse kohta desovahendeid, töö oli sageli ümber korraldatud nii, et vähendada kontakte inimeste vahel. Samas sattusime veel detsembriski töökohtadele, kus viiruse levikust poleks nagu kuuldudki või oli meetmeid rakendatud vaid niiöelda moe pärast või inspektori rõõmuks," lausus Abel. Ta tõi ka näite, kuidas üks desovahend oli paigutatud töökoja tagaossa.

Abeli sõnul on suur probleem selles, et meetmeid ei rakendata läbimõeldult ja terviklikult. "Näiteks on desovahend olemas ja palutakse hoida töökohal distantsi, ent puhkeruumis kohtuvad kolleegid erinevates osakondadest," nentis Abel.

"Samas tuleb ettevõtteid siiski kiita, valdavalt võetakse asja ikka tõsiselt – kõik, kelle töö vähegi lubab, on saadetud kaugtööle, tööprotsesse on ümber kujundatud, kasutusel on isikukaitsevahendid, puhkeruumides viibimist on reguleeritud," täiendas ta.

Praeguseks on tööinspektsioon järelevalvega hõlmanud 969 ettevõtet ning neis asuvat 29 825 töötaja töökohta. 85 protsenti ettevõtetes on Covid-19 meetmed rakendatud. Inspektsiooni sõnul on kõige kehvemini on Covid-19 meetmeid rakendanud ehitussektor.