Trumpi tagandamine ei saanud USA senatis vajalikku toetust

Ühendriikide ekspresidendi Donald Trumpi tagandamine ei saanud laupäeval ootuspäraselt USA senatis vajalikku toetust, edastas telekanal CNN. USA president Joe Biden ütles laupäeval, et kuigi Donald Trump mõisteti Kapitooliumi-mässus õigeks, ei saa tema vastu esitatud süüdistusi vaidlustada ning rünnak näitas, kui habras on demokraatia.

Ühendriikide ekspresidendi Donald Trumpi tagandamine ei saanud laupäeval ootuspäraselt USA senatis vajalikku toetust, edastas telekanal CNN. USA president Joe Biden ütles laupäeval, et kuigi Donald Trump mõisteti Kapitooliumi-mässus õigeks, ei saa tema vastu esitatud süüdistusi vaidlustada ning rünnak näitas, kui habras on demokraatia.

Trumpi õigeksmõistmiseks oli vaja 34 häält, mis ületati juba hääletamise algupoolel. Süüdimõistmise poolt hääletas 57 ja vastu oli 43 senaatorit. Trumpi süüdimõistmise poolt hääletasid senati kõik demokraadid ja seitse vabariiklast, millest ei piisanud, sest vaja oleks olnud vähemalt 17 vabariiklase toetust.

Vabariiklastest toetasid Trumpi süüdimõistmist senaatorid Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Ben Sasse ja Pat Toomey.

"Ehkki lõpphääletus ei viinud süüdimõistmiseni, on süüdistuse sisu väljaspool kahtlust," ütles Biden pärast seda, kui Ühendriikide senatis hääletas Trumpi süüdimõistmise poolt 57 ja vastu oli 43 senaatorit, aga õigeksmõistmiseks piisas ka 34-st vastuhäälest.

"See kurb peatükk meie ajaloos tuletas meile meelde, et demokraatia on habras. Et seda tuleb alati kaitsta. Et me peame alati valvsad olema," ütles ta, kui eelmise presidendi süüdimõistmine seoses inimeste ässitamisega 6. jaanuaril Kapitooliumi ründama oli ebaõnnestunud.

USA ekspresident Donald Trump tervitas laupäeval enda õigeksmõistmist senatis ja kinnitas, et tema poliitiline liikumine on alles alanud.

"Meie ajalooline, isamaaline ja ilus liikumine on alles alanud," ütles Trump oma avalduses. "Eelolevatel kuudel on mul palju teiega jagada ja ootan põnevusega meie uskumatu teekonna jätkumist, et taastada Ameerika ülevus kõigi meie inimeste jaoks," sõnas ekspresident.

"See teine tagandamisprotsess oli järjekordseks faasiks meie riigi ajaloo suurimast nõiajahist. Ükski president pole kunagi midagi sellist pidanud läbi elama," jätkas Trump.

"Meil on ees niivõrd palju tööd ja peagi ilmub sellest visioon Ameerika helgest, säravast ja piiritust tulevikust," lubas Trump.