Tšehhi matemaatik: oleme kõigi COVID-meetmetega kuu aega ajast maas

Esmaspäeval jõudis Tšehhi vabariigis intensiivravi vajavate COVID-patsientide arv uue rekordini - 1789 inimest. Kokku on Tšehhis haiglaravil hetkel 8500 inimest ning haiglate intensiivraviosakondades on vabu kohti vaid umbes 14 % ulatuses, vahendab Radio Prague.

Tšehhidele annab lootust asjaolu, et viiruskordaja R on riigis langenud alla 1, olles esmaspäevase seisuga 0,97.

Päevane nakatunute arv on pisut langenud - esmaspäeval registreeriti riigis 10 466 uut viirusjuhtu, mis on umbes 2000 võrra vähem, kui nädal aega varem.

Tšehhi Bioloogiliste ja Sotsiaalsete Protsesside Modelleerimise Keskuse matemaatik René Levínský leiab, et Tšehhi vabariik on kaotanud juba võitluse koroonaviiruse Briti tüvega, millega on nakatunud 80% uutest juhtudest, sest kohaste vastumeetmete kehtestamisega oldi liiga aeglased. Mehe hinnangul tuleks kehtestada uued, radikaalsed piirangud.

"Asi on selles, et meil on paralleelselt käimas kaks epideemiat. Algne mutatsioon, mille jaoks on praegused vastumeetmed mõeldud, hakkab tasapisi välja surema, aga samal ajal on näha Briti mutatsiooni tohutut kasvu. Me oleme kõigi oma vastumeetmetega jälle kuu aega ajast maas," ütles Levínský.

"Me oleksime pidanud selle ära sekveneerima, jälgi ajama ja üritama viivitada seda hetke, mil mutatsioon domineerivaks muutub. Seda ei juhtunud. Praegu ei ole enam mingit mõtet seda üritada. Uute andmete kohaselt on kahe nädala taguste nakatunute hulga 50-60 protsenti Briti tüvega. Praegu võib see olla 70-80%. Me oleme kaotanud võitluse Briti mutatsiooniga."

Neljapäevast jõustuvad riigis uued, karmimad reeglid kaitsemaskidele. Avalikes sisetingimustes tohib edaspidi kanda vaid FFP2 või KN95 märgistusega kaitsemaske, sest kõikvõimalikud muude maskide kandmist ei peeta piisavaks abinõuks. Uutest reeglitest on vabastatud kuni 15 aasta vanused lapsed, sest neile sobivas mõõdus kaitsemaske ei ole võimalik lihtsalt piisaval hulgal tarnida.