Tänase, 15. märtsil peetava rahvusvahelise tarbijaõiguste päeva puhul teeb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ülevaate tarbijakaitse olukorrast Eestis ning heidab ühtlasi pilgu tulevikku: millised on uue tarbijakaitse tegevuskava viis põhivaldkonda?

TTJA peadirektor Kaur Kajak sõnas, et tavalisest erinev olukord viimasel aastal on mõjutanud tugevalt tarbijate pöördumisi, ning seda nii sisuliselt kui ka mahult. “Põhitrendiks on, et raske on meil kõigil, nii ettevõtjatel kui ka tarbijatel. Samas iseloomustab kogu COVID-i perioodi asjaolu, et tarbijad on olnud mõistvamad ja kannatlikumad ning ettevõtjad vastutustundlikumad. Positiivse poole pealt paistis silma kaubandus ja muret valmistasid turism ning meelelahutus.”

Näiteks kasvasid mullu oluliselt pöördumised nii ära jäänud reiside kui kultuuriürituste osas. “Eelmise aasta pöördumistest oli e-kaubandusega seotud kolmandik, mis näitab ühelt poolt e-kaubanduse populaarsust ning ka seda, et kauplejad pakkusid koroona tingimustes tarbijatele varasemast rohkem veebiostude tegemise võimalust. Võrreldes varasema ajaga oli pöördumisi viiendiku võrra rohkem,” lisas Kajak.

TTJA tarbimiskeskkonna osakond nõustab tarbijaid ja kauplejaid ka epideemia olukorras, vastavalt pöördumistes esitatud teemadele. Samuti, järelevalveasutusena teostab TTJA kontrolle kaupleja tegevuste suhtes, eesmärgiga, et kauplejate tegevus vastaks kehtivatele nõuetele ning tarbija õigused oleksid kaitstud. Arvestades, et COVID viiruse levikuga on jõudsalt kasvanud e-poodidest ostlemine, siis on ka nõustamise ja järelevalvelased tegevused suundunud enam sellesse valdkonda. “Meie eesmärk turu korrastamiseks on eelkõige tegutseda ennetavalt ja nõustavalt. Paneme kõigile südamele teha koostööd, sest raske on meil kõigil, nii ettevõtjatel kui tarbijatel,” märkis Kajak.

Praegusel ajahetkel on kõige olulisem reageerida pandeemiaga seotud muredele, millega seoses on põhirõhk seatud järgmistele tegevustele:

- jätkata tarbijaõiguste kaitsmist reisisektoris;

- uurida COVID-19 pandeemia pikemaajalist mõju eurooplaste tarbimisharjumustele;

- jätkata võitlust tarbijapettuste, ebaausate turundusvõtete ja kelmuste vastu.

Euroopa Komisjon on kokku pannud uue tarbijakaitse tegevuskava aastateks 2020-2025, mis sisaldavad meetmeid Euroopa tarbijate kaitsmiseks ning millega püütakse vastata tarbijate vajadustele COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda.

See näeb ette meetmeid viies peamises valdkonnas, millega kaitsta tarbijaid ja võimaldada neil etendada käimasolevas rohe- ja digipöördes olulist rolli:

Rohepööre. Tarbijad on valmis vastupidavamate toodete eest rohkem maksma. Kui tarbijad saavad paremat teavet toodete vastupidavuse kohta, siis võib kõige vastupidavamate tooteversioonide müük peaaegu kolmekordistuda. Digipööre. Võrreldes 2009. aastaga on interneti teel ostjate osakaal peaaegu kahekordistunud: 32%-lt 60%-le Õiguste tulemuslik jõustamine ja kaitse. Komisjon aitab liikmesriikidel rakendada hiljuti ajakohastatud tarbijakaitsenorme, mis tugevdavad tarbijate õigusi, tagavad suurema digitaalse õigluse, rangemad karistused ja mõjusa mehhanismi kollektiivseks hagemiseks massikahju korral. Tarbijate haavatavus. Eraldi tuleb toetada selliseid tarbijarühmi nagu lapsed, eakad või puuetega inimesed, kes vajavad spetsiaalset teavet ja on seetõttu teistest haavatavamad. Tarbijakaitse ülemaailmsel tasandil. Ostud väljaspool ELi asuvatelt müüjatelt on suurenenud 17%-lt 2014. aastal 27%-le 2019. aastal.

Rahvusvahelist tarbijaõiguste päeva on ametlikult tähistatud alates 15. märtsist 1983, kuid juba 21 aastat varem tõstatas J.F.Kennedy tarbijate õiguste probleemi ühiskonnas ja seadustas tarbijate esmased õigused.

Kui Eesti tarbijal peaks tekkima probleem mõne e-kauplejaga, siis soovitab TTJA esimesel võimalusel teha kauplejale kirjalik kaebus, milles on välja toodud tarbija konkreetne nõue. Kaupleja on kohustatud vastama tarbija kaebusele 15 päeva jooksul arvates kaebuse saamisest. Kui kaupleja ei vasta või tarbija ei nõustu saadud vastusega, siis saab tarbija pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole - https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine.

NB juhtimaks tähelepanu tarbija õigustele, tähistab TTJA terve selle nädala erinevate tegevustega tarbijaõiguste nädalat, jälgi meie tegevusi ja tarbijamänge TTJA sotsiaalmeedias ja TTJA kodulehel.