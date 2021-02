Tuletorne külastas eelmisel aastal rekordarv inimesi

Hiliskevadel on planeeritud kõikidele huvilistele avada ka Vilsandi tuletorn, mis rekonstrueeriti 2019. aastal. Peale remonti on torn suurepärases seisukorras ning on omataolise disaini poolest kindlasti Vilsandi saarele sattudes külastamist väärt.

"Hea meel on tõdeda, et tuletornid pakuvad jätkuvalt Eesti inimestele suurt huvi ning hoolimata koroonaviiruse põhjustatud keerulisest aastast külastas Eesti tuletorne eelmisel suvel rekordarv inimesi," sõnas navigatsioonimärgistuse osakonna juhataja Andry Rütkinen.

2020. aastal külastas avatud tuletorne rekordilised 122 953 inimest. Hoolimata lühemast külastusperioodist koroonaviiruse leviku tõttu külastasid huvilised tuletorne 13% rohkem kui 2019. aastal, mis näitab, et huvi Eesti merekultuuri vastu ei ole kuskile kadunud.

Ootuspäraselt külastati enim Kõpu tuletorni, mida uudistas 35 893 inimest, Sõrve tuletorni külastas 34 333 ja Tahkuna tuletorni 14 254 inimest. Kõpu tuletorn on huvilistele olnud avatud alates 2002. aastast ja avamisest alates on seda külastanud üle poole miljoni inimese. Ka 2019. aastal esmakordselt avatud Naissaare tuletorn on leidnud tee inimeste juurde ja kogub järjest suuremaid külastajanumbreid, möödunud aastal külastas seda 1716 inimest.

Kõik töötavad Eesti tuletornid, mida on kokku 41, kuuluvad Transpordiametile, kuid neid, mis on avatud huvilistele, haldavad koostööpartnerid. Ühtlasi tänab Transpordiamet kõiki lepingupartneriteid, kes leidsid hoolimata keerulisest kevadest suvel siiski võimaluse tuletornid külastajatele avada.

Rütkinen lisas, et sel aastal alustab Transpordiamet suisa kolme tuletorni remonttöödega. Aasta jooksul rekonstrueeritakse täielikult nii seest kui väljast Ruhnu tuletorn ning alustatakse ka Tallinna alumise tuletorni remonttöödega, mis peaksid lõppema 2022. aastal. Lisaks alustatakse Keri tuletorni rekonstrueerimistööde I etapiga.

Vilsandi tuletorn on ehitatud aastal 1809 ning on vanuse poolest kolmandal kohal Eestis. 2019. aastal sai amet Vilsandi tuletorni kui hästi restaureeritud mälestise eest ka Muinsuskaitseameti tunnustuse.

Praegu on suveperioodil Eestis huvilistele avatud kokku 12 tuletorni – Suurupi alumine, Suurupi (ülemine), Pakri, Naissaare, Osmussaare, Saxby (Vormsi), Kõpu, Tahkuna, Ristna, Sõrve, Kihnu ja Ruhnu tuletorn. Kõik 12 avatud tuletorni on piisava külastajate arvuga, et katta ära nende avamisega seotud jooksvad kulud, nagu näiteks elekter, töötajate palgad, trükised jms. Avatud tuletornide kaardi leiab SIIT.