Tunnustusauhind "Lastega ja lastele" ootab kandidaate

Pilt: Ilja Matusihis/ Pilt on illustratiivne

Kandidaate saab esitada 8. aprillini, selleks tuleb täita taotlus. Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse.

"Lapse heaks inimeseks kasvamiseks piisab sellestki, mis näib lihtsam, kuid võib samuti muuta tulevikku – meeldetuletus, et kõik saab korda või julgustav sõna," sõnas õiguskantsler Ülle Madise.

Õiguskantsler kutsub kõiki üles esitama kandidaate tunnustusauhinnale "Lastega ja lastele", et tõsta esile neid, kes teevad oma tööde ja tegemistega Eesti laste ja noorte elu paremaks, vahendas BNS.

Madise tõdes, et õpetajad, treenerid, huviringide juhendajad ja paljud teised lastega tegelevad täiskasvanud on pidanud viimase aasta jooksul kogu oma senise kogemuse kõrvale jätma, katsetama ja uusi lahendusi looma, et laste elu korraldamiseks praegustes keerulistes oludes parimad lahendused leida.

"Osakem neid südamest tänada. Ehk oleme juba liiga harjunud, et tunnustuse pälvimiseks on tarvis mõni tehnoloogiline ime korda saata. Ometi piisab lapse heaks inimeseks kasvamiseks sellestki, mis näib lihtsam, kuid võib samuti muuta tulevikku – meeldetuletus, et kõik saab korda; julgustav sõna; eksinu õigele teele juhatamine. Märgakem ka neid, kes oma laste kõrval jaksavad majakaks olla neilegi, kel oma vanemate toest väheks jääb," ütles Madise.

Kandidaadiks sobib nii väike kui ka suur

Kandidaate saab esitada 8. aprillini, selleks tuleb täita taotlus. Esile võib tõsta nii väikeseid kui ka suuri, aga ka organisatsioone, kes on mõne algatuse või pikaajalise tegevusega andnud rohkem, kui neilt oodatakse.

Tunnustusauhinda "Lastega ja lastele" antakse välja kaheksandat korda. President ja õiguskantsler kuulutavad laureaadid välja lastekaitsepäeval, 1. juunil, mis on alates 2021. aastast ka lipupäev.

Auhindu jagatakse kolmes kategoorias, milleks on lapse suur tegu, muutuste looja ja elutööpreemia. Peale selle tunnustab lastest ja noortest koosnev komisjon üht auhinnale esitatud kandidaati, kelle tegevust nad ise kõige silmapaistvamaks peavad.

Laste hääl aitab luua tulevikku

"Laste ja noorte heaks tehakse palju, kuid nendega koos tegemine aitab kindlustada juba täna olukorra, kus nende hääl ja visioon saab aidata luua mitte ainult tulevikku, vaid ka olevikku," ütles Lastekaitse Liidu noortekogu juht Triin Sooäär, kes kuulub ka konkursi korraldusmeeskonda.

Eelmisel aastal pälvisid muutuste looja auhinna Sülvi Sarapuu, Astrid Järvsoo ja Kadi Sarapuu, kes valmistavad erilisi kombatavaid pildiraamatuid nägemispuudega lastele. Lapse suure teo auhinna said Viljandi linna esimeste klasside laste robootikaringi juhendaja Bert Siimon ning Katariina Eliise Ploom ja Gerda-Marleen Pärli, kes koostasid pikalt haiglas viibivatele lastele põnevaid joonistamis- ja nuputamisraamatuid.

Elutööpreemia võitis eelmisel aastal staažikas psühhoterapeut ja seksuaalnõustaja Lemme Haldre. Kriisimurdja eripreemia sai algatus "Igale koolilapsele arvuti!", mis oli ühtlasi ka laste ja noorte žürii lemmikuks. Teise eripreemia pälvis eeskujuliikumise "Valge õhupall" juht Tamo Vahemets.

Tunnustusauhinda annavad välja MTÜ Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit, MTÜ Lastekaitse Liit, MTÜ Oma Pere, MTÜ SEB Heategevusfond, sotsiaalkindlustusamet, presidendi kantselei ja õiguskantsleri kantselei.