Tuvi pargis kestab jääaeg

Jääskulptuure Tallinna kesklinna Tuvi pargis saab imetleda ning samuti lumelinna Tornide väljakul külastada nii kaua, kui talveilmad seda lubavad.

"Inimeste huvi jääskulptuuride vastu Tuvi pargis pole siiani vähenenud ja õnneks on ka ilmad püsinud stabiilselt talvised. Kui esialgu oli plaan, et skulptuurid jäävad parki kaheks nädalaks, siis nüüd on selge, et jääkunsti saab nautida kauem. Kuna järgmisel nädalal on oodata sula, siis vaatavad jääskulptuuride tegijad nende seisukorra üle. Meie ühine soov on, et jääaeg Tuvi pargis võiks kesta seni, kuni ilmastikutingimused seda soosivad," ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Samast põhimõttest lähtub Kesklinna valitsus ka Tornide väljakule rajatud lumelinna puhul. "Vaatamata plusskraadidele ei tohiks lumelinnaga järgmisel nädal veel midagi juhtuda, sest see ehitati sobiva ilmaga ja pidevalt kastes, mis andis piisava tugevusvaru. Aga me jälgime olukorda ja anname operatiivselt teada, milline on lumelinna seisund ja mis saab edasi," lisas Haukanõmm.

Tuvi pargis saab näha kaheksat jääskulptuuri, mis kujutavad suuremaid ja väiksemaid metsa- ja mereasukaid. Kui tavaliselt on jääkunst silmaga nautimiseks, siis nendele kujudele võivad lapsed ka istuda ja ronida ning mõni skulptuur peidab endas ootamatut üllatust. Tornide väljaku lumelinnas seisab vastlapäevast viis suurt lumeskulptuuri, mis kujutavad nii muusikainstrumente kui Tallinnas tuntud ehitisi.