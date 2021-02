Üle 10 000 haridustöötaja suhtub vaktsineerimisse leigelt

Kui veel poolteist nädalat tagasi kinnitas haridus- ja teadusminister Liina Kersna, et kõik õpetajad ootavad koroonaviiruse vastu vaktsineerimist, siis nüüd on selgunud, et koguni üle 10 000 haridustöötaja suhtub kaitsepookimisse leigelt.

Üle 85 protsendi kõigist üldhariduskoolidest esitas eelmisel nädalal haridus- ja teadusministeeriumile (HTM) vaktsiinisoovijate nimekirja. Kokku tahab ennast vaktsineerida lasta 15 000 koolitöötajat, kelle hulgas on nii õpetajad kui ka teised haridusasutuste töötajad. "See on lühikese reageerimisaja kohta äärmiselt hea tulemus. Tegemist ei ole lõplike andmetega, koolid saavad nimekirju veel esitada ja olemasolevaid täiendada," ütles ministeeriumi kõneisik Liisa Tagel.

Eestis on teatavasti ligi 26 000 õpetajat, neist 16 000 üldhariduskoolides, 8000 lasteaedades ja 2000 kutsekoolides.

Ministeerium ei taha avalikustada, kui palju koolide töötajaid vaktsiini tahab. "Vaktsineerimist soovivate ning mittesoovivate isikute arvu me koolide kaupa ei avalikusta, tegemist on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabega, mida ei saa avaldada," märkis Tagel.

Põhjenduseks tõi ta asjaolu, et kuna paljudes koolides on väiksed kollektiivid, võiks soovi korral kindlaks teha, kes tahab ja kes ei taha vaktsiini. Selgus ka, et mõnedki haridustöötajad on koroona läbi põdenud, seepärast arvavad nad, et neile pole vaktsiini vaja. Mõned töötajad on ametis välismaal ja end sidunud sealsete nimekirjadega. Aga on ka neid, kes otsesõnu keeldusid AstraZeneca vaktsiinist. Põhjuseks usaldamatus.

Näiteks on Lasnamäe põhikoolis 113 töötajat, kuid neist vaid kaheksa on valmis end vaktsineerida laskma. "Teave AstraZeneca vaktsiini madala efektiivsuse ja vastunäidustuste kohta on hirmutav. Ka noored õpetajad ütlesid vaktsiinist ära," lausus Lasnamäe põhikooli sekretär Viktoria Buklova Postimehele.

Tallinna Linnamäe vene lütseumi 143 töötajast ei ole end vaktsineerimisele registreerinud 108. Põhjuseks on seesama, mis Lasnamäe kooli puhul: AstraZenecat ei usaldata. Ka selles koolis on mitu Covid-19 läbi põdenud töötajat, rääkis direktori abi Nelli Papsejeva.

Usaldamatus selle konkreetse vaktsiini vastu paistab olevat üldine. "Tahetakse pigem muud vaktsiini," kirjutas Tartu Aleksander Puškini kooli direktor Alina Braziulene. "Üle 55-aastased põhjendasid keeldumist sellega, et nende vanuses on AstraZeneca kõrvaltoimete kohta vähe andmeid," ütles Tallinna Mustamäe humanitaargümnaasiumi direktor Viktoria Šapovalova.

Keeldujate seas on ka krooniliste haigustega inimesi. Neile on see vaktsiin vastunäidustatud.