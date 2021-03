Ülemiste keskuses jääb nädalavahetusel avatuks ligi 40 kauplust

"Külastajad peavad ka nädalavahetusel arvestama sellega, et ilma kaitsemaskita keskusesse ei pääse ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist," rõhutas Ülemiste keskuse turundusjuht Tiia Nõmm.

Alates homsest on märtsikuu nädalavahetustel suletud suur osa Ülemiste keskusest pea 230 kaupluse ja söögikohaga. Seejuures jäävad aga ka nädalavahetustel avatuks ligi 40 kauplust või teeninduspunkti: näiteks toidu- ja lemmikloomakauplused, apteek ja mitmed söögikohad, kes pakuvad kaasaostu võimalust.

Sarnaselt kõikide teiste Eesti kaupluste ja kaubanduskeskusega kestab piirang valitsuse esialgse plaani järgi märtsikuu lõpuni, pärast mida vaadatakse olukord uuesti üle.

Nõmm kinnitas, et kuigi nädalavahetusel on uute reeglite järgi avatud tavapärasest märksa vähem kauplusi, peetakse ohutusnõuetest kindlalt kinni. "Külastajad peavad ka nädalavahetusel arvestama sellega, et ilma kaitsemaskita keskusesse ei pääse ning kinni tuleb pidada 2+2 reeglist. Vastutustundlikud külastajad on keskusesse väga teretulnud, et siin oma vajalikud ostud teha," sõnas ta.

Lisaks maskikandmise kohustuse kehtestamisele on keskus alanud kuul kahekordistanud turvatöötajate arvu, sulgenud puhkealad, piiranud istekohtade kasutust ning lülitanud välja keskuse üldkasutatava wifi. Selleks, et külastajad saaksid keskusesse tulla ajal, mil seal on vähem rahvast, on keskus loonud kodulehele ka digirakenduse, millega näeb jooksvalt keskuse täituvust. Kodulehe külastusinfo on automaatne ja põhineb reaalajas loetavate inimeste põhjal.

Nõmme sõnul on kaupmehed ja ka keskus teinud kiirelt ümberkorraldusi, et tagada inimeste turvalisus kui ka töökohad. "Meil on ühine eesmärk – aidata kaasa viiruse taandumisele, et naasta kiiremini tavapärasesse ellu. Palume ka külastajatelt mõistvat suhtumist ja vastutustundlikku käitumist, sest igal inimesel on oluline roll selle eesmärgi täitumisel."

Sel laupäeval ja pühapäeval saab Ülemiste keskusesse siseneda kolmest kohast: Suur-Sõjamäe tänava poolsest uksest (jalakäijad), autoga saabujad saavad siseneda viiekorruselisest parkimismajast ja keskuse taga asuvast maa-alusest parklast. Keskuse Tartu mnt poolne peauks on sel nädalavahetusel suletud, kuid parkimisvõimalus on ka keskuse ees.

Külastajatele on suletud ka terve teine korrus, kuna kõik avatuks jäävad kauplused asuvad esimesel korrusel. Sellegipoolest on võimalik mitmetest teise korruse restoranidest toitu kaasa tellida ning see kätte saada esimesel korrusel asuvatest kohtumispunktidest.

Ülemiste keskuse majaplaan (koos sissepääsude ja kohtumispunktidega): http://bit.ly/n2dalavahetus_skeem

Meelespea Ülemiste keskuse külastamiseks sel nädalavahetusel:



Alates laupäevast, 06.03 on keskuses märtsikuu nädalavahetustel avatud ainult toidu- ja lemmikloomakauplused, apteek, prillipoed, telekommunikatsiooniettevõtete esindused, erinevad teenused (nt keemiline puhastus ja kingsepateenus) ning mitmed söögikohad, kes pakuvad kaasaostu võimalust.