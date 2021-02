"Täna ei ole mõtet pead liiva alla peita mitte ühelgi Eesti kodanikul. Me kõik oleme väsinud, kuid me peame ühiselt tunnetama seda vastutust, mis tekkis näiteks Balti ketis seistes, kus me tõsiselt hoolisime üksteisest. Me peame tegema kõik selleks, et elu saaks edasi saaks normaalselt minna," ütles Terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"Saan öelda vaid ühe lause - olukord on ülikriitiline. Vaadates homse päeva suunas, kus meil aasta tagasi oli vaid üks positiivne testitulemus, siis aastaga oleme jõudnud olukorda, kus peame rääkima numbritest, mis küündivad üle tuhande," lausus Lanno.

Kõige kurvastavam on tema sõnul see, et iga juba viies inimene võib nakkus kanda. "Tavapärases töökollektiivis, kus kümme inimest sööb lõunapausi ajal laua taga, siis nende hulgas on kaks potentsiaalset nakatunut," lausus Lanno. Ta rõhutas, et kõik need numbrid panevad mõtlema, et kas me tõesti selle aastaga ei ole midagi õppinud.

Haigestumisetrend on liikunud jõudsalt põhja piirkonna poole ja selle kasvu pidurdumist veel näha ei ole. "Küll aga näeme seda, et meie haiglate võimekused on viimase vindi peal. Üle Eesti on haiglatesse juba tehtud juurde osakondi, mis varasemalt avatud ei olnud," lisas Lanno.

Üle Eesti laiendatakse haiglavõrku ning luuakse juurde 926 kohta, mis on mõeldud üksnes covid 19 patsientidele. Lanno rõhutas, et üksteist mitte hoides, tekitame juurde olukorda, kus plaanilise ravi hulk võib muutuda pea olematuks.

Isegi eneseisolatsioonis olevate inimeste arv on nädalaga kasvanud 50 % võrra. Reovee trend üle Eesti näitab juba kolm nädalat järjest ainult halvenemise märke.

Lanno rõhutas, et kutsub kõiki üles maski kandma. "Kutsun üles ka kõiki ettevõtjaid vastutama selle eest, et inimesed oleksid hajutatud, et ühes ruumis ei oleks liiga palju inimesi. Kõikidest meetmetest tuleks kinni pidada ja mittevajalikke kontakte vältida. 90 % on neid tegevusi, millega saame ise nakkust pidurdada," ütles ta.

Nakatumiste hulk kodudes on üle 30 %, osades kohtades isegi üle 50 %. "Kui vaadata töötegemise tingimusi, siis distantsilt töö tegemine on väga soovitatav, igasugune kontakt mida täna saame vähendada on vajalik ellu kutsuda,“ lausus Lanno.

„Kutsun kõiki üles piirangutest mitte mööda hiilima, sest see on iseenese petmine," lisas Lanno ning rõhutas veelkord, et praegu on kokkuvõtmise ja enesetõestamise hetk, sest numbrid on sedavõrd karmid.

Haiglaravi vajajate kiire tõus ja vaktsineerimise rekord

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et aasta on olnud raske, väsitav, tõusude ja mõõnadega. "Ka praegune kiire nakatumiste tõus on miski, millest tuleb üle saada. Väga palju sõltub see meie valikutest ja otsustest," lausus ta.

Uutest piirangutest rääkides tõdes minister, et loomulikult olid laual ka veelgi rangemad piirangud ja karmimad meetmed. "Teame, et praegu on aeg kus tuleb kontakte vähendada, et need nakatusnäitajad alla tuua," kordas ta.

Viimaste nädalate kiire tase kajastub ka haiglaravi vajate kiires tõusus. Kiige sõnul on Eesti tervishoiu ressurss paraku pigem õhuke ja et arusaadavalt tähendab koroonakriisi vähendamine ka teiste tervishoiu teenuste vähendamist, sest kahjuks ei ole lihtsalt teist valikut.

"Seda ressurssi ühe aasta jooksul pole võimalik tekitada. Kui soovime, et plaaniline ravi kiiresti taastuks ja suremus oleks madal, siis meil tuleb tõsiselt pingutada, sest täna me näeme, kui kiiresti need numbrid tõusevad," nentis Kiik.

Ta tõdes, et valitsuse piirangutes on kindlasti omajagu ebaõiglust. "Alati on seal subjektiivsust, kuid need on tehtud selge eesmärgiga vähendada inimeste liikumist. Liikumiste vähendamine praegu kannab seda eesmärki, et nakatumise tase alla viia," ütles ta.

Positiivsena tõi Kiik välja selle, et eile tehti Eestis senine koroona vastu vaktsineerimise rekord. "Kindlasti aitab vaktsineerimine vähendada haiglaravi koormust, kuid arvestades tarneid loomulikult hetkel ei piisa vaid vaktsineerimisest, et seda pandeemiat ületada," märkis ta.

Kiige sõnul on märtsis oodata riiki rohkem vaktsiini, kui tuli talvekuudel kokku.

"Olen kindel, et mõistlikult käitudes saame sellest viirusest üle ja kevadkuudel näeme, kuidas vaktsineeritute arv tõuseb ning nakatumiste arv langeb," lausus Kiik.

Käes on aeg, kus tuleb teha eelmist kevadet

Perearstide seltsi juhatuse liige Dr Karmen Joller ütles, et nende keskuses näiteks on inimeste pöördumiste hulk suurenenud. "Inimesed helistavad ja kurdavad, et nad on jäänud haigeks. Perearstid ei saada sümptomiteta inimesi testima, päriselt ka haigust on järjest rohkem. Kui osa inimesi arvavad, et testimiste hulk ei näita midagi, siis see on ekslik arvamus," ütles Joller ning lisas, et haiglavoodite täituvus peegeldab seda samuti.

Joller leiab, et käes on aeg kus peaksime tegema eelmist kevadet. "Praegu on see aeg, kus peaksime olema oma perede keskel. Sõprade ja sugulaste külastamine peab jääma muuks ajaks või toimuma virtuaalsel kujul," lausus ta.

Kõige kiiremini taastub normaalne elu Jolleri hinnangul vaktsineerimisega. „Kui vaktsineerima kutsutakse, siis tuleks sellest võimalusest kinni haarata,“ lausus ta.

Jolleri sõnul kõik turul olevad vaktsiinid kaitsevad meid sajaprotsendiliselt selle eest, et me ei jääks pikalt ja raskelt haigeks ning ei sureks. Ühtlasi kaitsevad vaktsiinid tema sõnul ka meie lähedasi. "Iga inimene on üks pisikene kivikene selles suures tammis, mille ehitame ette koroonalainele," tõi ta poeetilise võrdluse.

Samuti nentis Joller, et kõikide vaktsiinide kõrvaltoimed on väga sarnased ning need kõik lähevad ise mööda, kuid haigus on ettearvamatu. "Me ei tea täpselt, millised sümptomid millistel inimestel tekivad, see eest on aga vaktsiini kõrvaltoimed kerged ja ohutud. Inimene ei pea nende tõttu pöörduma arsti poole," kinnitas perearst.

Ühtlasi rõhutas ta, et need, kes on vaktsineeritud, ei pea jääma koju, kui on olnud lähikontaktsed või kui on vaja käia välismaal, siis tagasi tulles ei pea jääma eneseisolatsiooni.