Urmas Mardi: elanikud ei suuda koerte järelt koristada

Urmas Mardi, korteriühistute liidu juhatuse liige ütles, et kevad võib olla ka kurb aeg, kui lume alt välja sulavaid miinivälju vaadata.

"Kui maja ümber on juba koeri keelavad märgid pandud, tasub asjasse suhtuda veelgi tõsisemalt. See näitab, et majas on lemmikloomade puhtuse pidamisega probleeme ja ühistu soovitab loomaomanikel asjasse tõsisemalt suhtuda. Kui keelav märk on üles pandud, siis tuleb seda austada. Mina olen loomade sõber, mulle väga loomad meeldivad! Kes aga on kortermajja lemmiklooma võtnud, peab ka suutma aru saada, et too mingilgi määral teisi majaelanikke segada ei tohi. Näiteks sageli koeraomanikud ei taipa, et üksi koju jäetud koer häirib naabreid valju haukumise või ulgumisega, sest nagu ta peremehe auto hääle ära tunneb, liputab juba kaugelt saba ja lõpetab ka haukumise," sõnas Mardi