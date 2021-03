URMAS SÕÕRUMAA: füüsiline liikumine on kõige tähtsam!

"Kuidas vaimne tervis koroonakriisis kannatab, saame küllap näha alles tulevikus. Mitte ainult vanemad, vaid ka ühiskond saaks siin palju ära teha," ütles ettevõtja ja Eesti Olümpiakomitee juht Urmas Sõõrumaa.

Ta ütles, et kuna vaimne ja füüsiline tervis on omavahel väga tihedalt seotud, on kõige parem, mis inimese hingekodule kohale jõuab, füüsiline tegevus, liikumine. Liikumisharrastusi ja sporditegemist peaks soodustama!

"Tuima näoga pannakse spordiklubid kinni, kuid samal ajal võiks pakkuda suletud spordiklubide ja spaade sportlikele töötajatele alternatiivseid võimalusi, et nad saaksid tegeleda inimestega, eeskätt noortega vabas õhus ja hajutatult. Selleks tuleks teha koostööd spordiorganisatsioonidega. Loomulikult leidub ka muid vaimset tervist toetavaid tegevusi peale füüsilise liikumise, kuid see on kõige lihtsam. Maailma terviseorganisatsioon on soovitanud, et iga laps peab saama päevas 60 minutit aktiivset liikumist, ja see kõik on korraldatav ka nii, et turvalisuse reegleid oleks järgitud," arvas Sõõrumaa.