„Aasta jooksul võtame nn värbamismasina süsteemi loomiseks läbi erinevaid teemasid, et ettevõte atraktiivseks muuta. Värbamine ei koosne vaid töötaja palkamisest, vaid enne seda on vaja mitmeid muid eeldusi ära teha,” ütles korraldaja Ketlin Kasak.

HR Solutions alustab 4. märtsil aastast koolitusprogrammi „Kuidas muuta oma ettevõte niivõrd atraktiivseks, et õiged inimesed leiavad sind ise üles?“, kus kõnelevad Urmas Vaino, Laine Randjärv, Ketlin Kasak, Karmo Kivi, Toomas Kütt, Olavi Ruhno ja Timo Porval.

Mõned teemad, millele koolitusel rõhku pannakse

Enne värbamist on vaja luua vundament, kus on suur rõhk strateegial ja psühholoogial. See on psühholoogiline süsteem, kus on räägitud ka inimtüüpide tundmisest. Oluline on omada ka võrgustikku oma ala spetsialistidest, et omavahel kogemusi jagada – selline võimalus on koolitusel olemas.

„Kui sisekommunikatsioon ettevõttes on korras, saab teha väliskommunikatsiooni. Õpetame, kuidas luua ettevõttes võrgustikku, milliseid töötube teha, kuidas teha presentatsioone, kuidas hakkama saada erinevate juhitüüpidega ning kuidas ettevõttesiseselt luua turundus-, personali-, müügi- ja meediaosakonna tugev koostöö,” kirjeldas Kasak.

Selleks, et teha end nähtavaks, peab oskuslikult korraldama messe, kirjutama artikleid ja lugusid, tegema videosid, küsima soovitusi ja neid õigesti avalikkusele presenteerima. Edukaks väliskommunikatsiooniks peab mõistma müüki, turundust, sotsiaalmeediat, ajakirjandust ja meediat.

Kui alustalad on pandud, algab alles uute töötajate värbamise protsess. „Õpetame, kuidas viia edukalt läbi sihtotsingut, koostada HR-dokumente, kirjutada töökuulutust, läbi viia töövestlust, koostada kodutöid tõelise talendi leidmiseks, video-CV kasutamist, vestlust kandideerijaga telefoni teel. Kui õige kandidaat on leitud, ei tohi tähelepanuta jätta ka sisseelamisprotsessi, millega kaasneb ka selge ametijuhendi koostamine,” selgitas Kasak.

Ta lisas, et selleks, et pikaajaline koostöö sujuks ja ettevõtet ka edasi soovitataks, peab töötajaid motiveerima ja hoidma.

Kes koolitavad?

Urmas Vaino koolitusel tulevad käsitlusele meedia ehk PR, maine loomine ja kujundamine, suhete loomine ajakirjanduse ja ajakirjanikuga ning meediaplaani koostamine.

Urmasel on 30 aastat kogemusi kommunikatsiooni eri vormides: ajakirjandust ja suhtekorraldust, teksti kirjutamist ja müüki, luulekonkurssidest hiigelkonverentsideni. Kõige selle sügavam sisu ja pealisülesanne on leida õiged sõnad ehk vahendid ideede edasi andmiseks. Seda, mida Urmas sellel teekonnal on mõistnud, lubas ta jagada hea meelega ka teistele.

Kui koolitab Laine Randjärv, on teemaks „Coaching – ettevõtte juhi edu võti”.

Toetudes oma pikaaegsele juhtimiskogemusele väga erineva taustaga meeskondades, kus Laine on saanud kogeda nii peadpööritavaid eduelamusi kui valusaid tagasilööke, otsides võimatuna näivaid lahendusi ja hoides tasakaalu keerulistel läbirääkimistel, arvestades oma nahal läbikogetud elu õppetunde, saab Laine kinnitada, et see kõik aitab tal olla usaldusväärseks ja toetavaks koolituspartneriks väga erinevate elualade inimestele – kõigile, kes soovivad avastada ja arendada isiklikke kasvuvõimalusi.

„Professionaalne ja tulemusi toov värbamisprotsess” ja „Milline peaks olema meeskonna ja värbava juhi koostöö parimate tulemuste saavutamiseks” on teemad, millest räägib Ketlin Kasak.

Ketlin on raamatu „Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?” autor. Ta on selle programmi kaalukaim koolitaja. Ketlin on värbavate juhtide mentor, kes omab 12 aastat töökogemust personalitöö vallas ja on nõustanud mitmeid Eesti suuri ja tuntud ettevõtteid, kelle hulgas on Circle K, Norma, 1Partner, Hansavest, Paf, Skanton Kinnisvara ja mitmed teised. Lisaks on ta läbi viinud rohkem kui 7000 tööintervjuud ja aidanud ettevõtetel värvata sadu ametipositsioone, olles justkui tõlgiks tööandjate ja -otsijate vahel.

Karmo Kivi räägib mõtteviisi muutmisest ja Karmo ongi mõttemustrite muutja, kõrgelt hinnatud Proctor Gallagher Instituudi juhtivkoolitaja, ettevõtte Balanced Life omanik ja tegevjuht.

Ta aitab inimestel jõuda soovitud eesmärkideni (kasvatada finantse, arendada edukam ettevõte, luua paremaid suhteid, olla õnnelikum), muutes nende mõttemustreid ehk paradigmat (arengut piiravaid uskumusi ja hoiakuid). Karmo koolitusmeetod tugineb metoodikale, mille on välja töötanud ja seda pidevalt täiustanud Bob Proctor, üks hinnatumaid esinejaid, koolitajaid ja inimvõimete potentsiaali avajaid maailmas, kes sai komeedina tuntuks peale 2006. aastal linastunud kultusfilmi „The Secret”.

Toomas Kütt püstitab teema: kuidas oma ettevõttele värbamismasin ehitada?

Toomas on turundus- ja äristrateeg, värbamismasina kontseptsiooni üks loojatest, kellel on IT-taust ülikoolist, kuid viimased kaheksa aastat on Toomas pühendunud rohkem turundusele. Täpsemalt: strateegiate loomisele, turundussüsteemide üles ehitamisele ja automatiseerimisele. Kuivõrd Toomas on ise ettevõtja, siis mõistab ta suurepäraselt ka teiste ettevõtjate turundus- ja värbamisväljakutseid. Tema tugevuseks on keeruliste kontseptsioonide rakendamine ning nendest lihtsalt ja arusaadavalt rääkimine.

Timo Porvali jututeemaks on „Milline on professionaalne koduleht ja kuidas koduleht 24/7 värbajaks muuta?”.

Timo on digiagentuuri Lavii, Turunduslabori ja podcast’i “Ekspordime” üks loojatest ja eestvedajatest. Turundusstrateegina keskendub ta oma töös sinna, kus kliendi ärile sellest võimalikult palju tulu tõuseks. Timo lemmikteemad, millega kliente digiagentuuris aidata, on digiturunduse strateegia, veebilehtede tulemuslikkuse parandamine ja müügimudelite leidmine.

Olavi Ruhno on Eesti turul tunnustatud ürituskorraldusettevõtte WOW Events looja ja tegevjuht ning masust läbiviija.

Kui teda kontoris pole, siis õpetab ta üliõpilasi Tallinna Ülikoolis ja Eesti Ettevõtluskõrgkoolis Mainor. Koolitusel kõneleb ta teemal „Sisekommunikatsioon ehk kuidas oma meeskond muudatustest ning uutest ideedest innustuma panna?”.

Kes pole rahul, saab raha tagasi

Koolitustiimi miinimumeesmärk on aidata ettevõtjal ära hoida vähemalt ühe vale inimese värbamine ja seeläbi kokku hoida kuue kuu palgafondi raha, minimaalselt 12 000 eurot, rääkimata kaotatud ajast, mis on hindamatu.

„Selle koolituse miinimumeesmärk on tuua investeeritud raha ettevõtjale vähemalt 12-kordselt tagasi. Oleme veendunud, et aja jooksul aitab sama lähenemine ettevõtjal ära hoida paljude ebasobivate inimeste värbamise ehk hoida kokku kümneid ja sadu tuhandeid eurosid,” lubas Ketlin Kasak.

Koolitusega saab kaasa boonuseid enam kui 600 euro eest: videokursus „Värbamise meistriklass”, raamatu „Kuidas värvata ja hoida parimaid inimesi?” ja juurdepääsu privaatsele Facebooki-grupile.

„Kui koolituse läbinu ei ole tulemusega rahul, saab ta kogu oma raha tagasi,” lausus Ketlin Kasak.