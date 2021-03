Uues kogukonnamajas saavad elanikud ise põnevaid ringe välja mõelda

Uus kogukonnamaja hakkab asuma 2016. aastal lammutatud Paekaare gümnaasiumi, varasema nimega Tallinna 11. keskkooli paigas aadressil Punane 17. "Majast saab kogukonna inimeste keskus, seal hakkavad tegutsema ka raamatukogu ja noortekeskus," selgitas abilinnapea Eha Võrk. "See pakub mitmeid võimalusi – pidada kasvõi kohvikut või kujundada välja kogukonnaköök. Inimesed saavad seal tegeleda paljude eri asjadega."

Linnaosavanem Vladimir Svet lisas, et elanikud võivad luua majja ka näiteks meistrikojad, veel hakkab seal tegutsema muusikastuudio. "Sellest tuleb elav kooslus, mille kujundamises ja juhtimises hakkavad olulist rolli mängima kohalikud elanikud ise," lausus ta. "Maja kõige olulisemaks põhimõtteks saab vabadus – vabadus muuta hoone funktsiooni, vabadus sisustada vaba aega meelepäraste tegevustega, vabadus teha midagi koos kogukonna hüvanguks."

Kerkib parkla asemele

Praegu asub kogukonnamaja tulevases asupaigas tasuline parkla, kuid juba kahe-kolme aasta pärast pakub uus hoone Sveti sõnul vaba aja veetmise võimalusi eri vanuses inimestele.

"Tallinnas on päris mitu kogukonnamaja, mida me oleme püüdnud algusest peale sellisena kavandada. Näiteks Kaja keskus, kus on Mustamäe linnaosa valitsus, aga ka eri ringid. Samamoodi Nõmmel, kus linnaosavalitsuse majas on võimalik elanikel koguneda," rääkis Võrk. "Oleme hakanud ümber mõtestama linna lähenemist vaba aja veetmise võimalusi koondatavate asutuste loomisele. Kui varem peeti tavaliseks, et igal asutusel peab olema eraldi hoone, siis nüüd liigume aina rohkem ristkasutuse suunas, et teenuseid vastastikku võimendada. Just kohalik kogukond peab kujundama nende asutuste näo ja sisu. Põhja-Tallinna Kari tänavale loodav põlvkondade maja ja Lasnamäele Punane 17 rajatav kogukonnakeskus on esimesed asutused, mis nendest põhimõtetest maksimumi võtavad. Lasnamäele ehitame täiesti eraldi maja – see ei ole mõeldud linnaosavalitsusele, vaid ongi kohaliku kogukonna hoone."

Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompargi sõnul mõjuvad ühiskondlikud hooned Lasnamäe mainele hästi. "Kui me räägime infrastruktuurist ehk moodsama sõnaga taristust, siis selle juures on oluline nii see, kuidas on torud ja kaablid veetud, kui ka see, mismoodi on planeeritud sotsiaalne taristu: koolid, lasteaiad, meditsiiniabi, avalikkust teenindavad asutused. Mitmeid teenuseid pakkuva kogukonnamaja ehitus on igati positiivne märk, mis muudab keskkonna ka uutele elanikele ligitõmbavaks."

Mõjub paigale hästi

Toompark nentis, et viimaste aastatega on Lasnamäe üha rohelisemaks muutunud. "Mäletan aegu, kui pandi lehte kuulutusi tekstiga: ostan korteri Tallinnas, Koplit ja Lasnamäed mitte pakkuda," lausus ta. "Nüüd peavad Lasnamäe mainet halvaks ehk veel vanad inimesed, kes mäletavad linnaosa halli kivilinnana. Praegu on Lasnamäe igati tipp-topp kant, kus elada! Muidugi ei pruugi suured hooned linnaosa eripärana sobida kõigile, kuid rohkem kui 115 000 inimese elukohavalikut ei saa kuidagi halvustada. Kui 1980. aastatel räägiti kivilinnast, siis nüüd on siin palju loodust."

Kogukonnamaja soovib projekteerida viis firmat, hanke võitja kuulutatakse välja märtsikuu jooksul. Keskuse projekteerimine võtab aega umbes aasta, selle ehitamine ja sisustamine on kavandatud 2022-2023. Kogukonnamaja rajamiseks kulub 11,4 miljonit eurot.