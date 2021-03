Uuring: 45% noortest on langenud seksuaalse ahistamise ohvriks

Pilt: Albert Truuväärt/ Pilt on illustreeriv

Spordiklubis peaks olema kokku lepitud, kuidas laste väärkohtlemise juhtumite korral toimitakse – kellele tuleb teatada, millised on aktsepteeritud käitumise piiridning need on kõigile teada.

Uuringust selgus, et elu jooksul on seksuaalse ahistamise või seksuaalvägivalla ohvriks internetis või väljaspool internetti langenud 45 protsenti 16–26-aastastest Eesti noortest.

Justiitsministeeriumi tellitud mullune uuring toob esile ohud, mille tõttu võivad lapsed spordielus sattuda seksuaalse väärkohtlemise ohvriks, vahendas BNS.

Spordis on omad ohud, millega võivad väärkohtlemise ohvriteks sattuda just lapsed. Väärkohtlemise peamised riskitegurid spordis on näiteks sagedasem füüsiline kontakt, suurem valu- ja vigastustaluvus, autoritaarsed liidrid ning ebavõrdsed võimusuhted sportlaste ja treenerite vahel, sobimatu seksuaalkäitumine, jagatud riietus- ja duširuumid ja palju muud sellist, märkis uuring.

Turvaline sport peaks tähendab sellist sportlikku keskkonda, mida iseloomustavad lugupidamine, õiglus ja igasuguse tahtliku vägivalla puudumine sportlaste suhtes. "Laps ei pruugi väärkohtlemisest esialgu aru saada ning hiljem ei oska või julgeda ta alati sellest rääkida. Kui tekib kahtlus, et laps võib abi vajada, tasub helistada numbril 116 111," märgib justiitsministeerium.

Riskitegureid aitab vähendada, kui on kokku lepitud väljaspool trenniaega koosviibimise reeglid, näiteks inimesed, kelle poole lapsed võivad mure korral pöörduda ning avatud suhtlus laste, treeneri ja klubi vahel. Oluline on ka, et lapsed saavad teha ettepanekuid, neid kaasatakse trennikeskkonna paremaks muutmisel ja arendamisel – nii on neil julgus igal teemal täiskasvanutega suhelda, sealhulgas muredest rääkida.

"Seksuaalne ahistamine ja väärkohtlemine võib toimuda laste vahel. Väärkohtlejaks võib olla treener. Laps või noor võib olla seksuaalset väärkohtlemise ohvriks langenud kodus, mõne lähedase või ka võõra poolt," märgib justiitsministeerium.

Treeneri ja alaealise õpilase sobimatud suhted tõusid esile 10. märtsil, kuinüüd nime Mia Belle Trisna kasutav endine Eesti naisjalgpallur telesaates "Õhtu", et treener alustas tema seksuaalset väärkohtlemist, kui naine oli 14-aastane. Lisaks rääkis oma seksuaalse ahistamise juhtumist veel üks endine Kalju mängija.