Tallinna linnaplaneerimisameti juhataja asetäitja Oliver Alver sõnul oli juba nõukogude ajal algne plaan rajada Rävala puiesteele 2+2 autotee koos sinna juurde kuuluvaga. „Täna saame aru, et sellise laia autotee rajamine lõhuks väga palju juba olemasolevat linnaruumi ning samal ajal autojuhid sellest väga palju ei võidaks,“ tõdes ta Kanal 11 saates "Siin Tallinn".

Tatari tänava elanik ja muinsuskaitseameti kommunikatsioonijuht Madle Lippus ütles, et see kui tramm tema asumis käima hakkaks, ei oleks katastroof, sest katastroofid on palju suuremad ja elumuutvamad asjad. „Aga me tahaksime näha suurt pilti kesklinna arengust — see on see, mida meie selle piirkonna elanikena nii ise kui ka dialoogis linnaga otsime,“ ütles ta.

Lippus ütles, et asumi entusiastid on linnale omalt poolt pakkunud lahendusi: vaadata suurt pilti, mida tegelikult oleks vaja selleks, et kesklinnas läheks elu paremaks ka kohalike elanike jaoks.

„Selleks on ühistransport väga oluline,“ tõdes Lippus. „Peaküsimus on, kust see ühistransport peaks kulgema — kus on kitsaskohad ning millistes kohtades inimestel on vaja liikuda.“

Tema Tatari asumi elanikuna tunneb palju rohkem puudust piisavalt laiadest kõnniteedest, kus saaks lastega jalgratastega sõita. „Tänavaruum ei ole praegu meie jaoks igapäevaselt turvaline,“ tõdes ta.

Lippus tõi välja, et Tatari asum on oma ajaloo ja hoonestuse poolest väga mitmekesine ja erineva ajalooga ning vähemalt praegu ei ole seal igapäevast liiklust väga palju. „Tänavad on kaasaegse linnaruumi mõttes suhteliselt tuimad, ma näen seda, kuidas ruumi ümbermängimisega saab päris palju muuta ilma, et oleks vaja mingeid suuri ümberehitusi,“ avaldas Lippus.

Linnaplaneerimisameti esindaja arhitekt Oliver Alver tõdes, et üks suur teema on tänavaruumi ümberkujundamine ning tänava disain. „Siin ei ole isegi küsimus, kas me räägime kesklinnast või mõnest teisest linnaosast, kogu tänavaruum tuleks ümber teha kohalikule elanikule mugavamaks,“ lausus ta.

Ummikute lahendus on hästi toimiv ja hea ühistransport

Alver ütles, et tramm on praegu pop sõna: trammitee ehitamine ja rajamine on teema, mille ümber saab hakata vaidlema. „Parem tänav tähendab seda, et sinna peab ära mahtuma kõik: autod, ühistransport, jalakäijad, jalgratturid,“ loetles ta.

Lippus täiendas, et see on koht, kus linn saaks arendada ägedat linnaruumi ning sealjuures ka liiklemistingimusi parandada. „Suur osa Tallinna kruntidest kuulub ju eraomanikele, seal ei saa linn niimoodi kaasa rääkida nagu saab tänavate puhul,“ ütles ta.

Alver tunnistas, et kui vaadata tänast Tallinna linnaplaneerimise seisukohast, siis tegelikult meil on igal pool ummikud. „Kogu linn on suhteliselt mahtuvuse piiri peal,“ ütles ta.

Alver lausus, et tänases päevas on Tallinna linna ummikute lahendus hästi toimiv ja hea ühistransport, mille poole linn liigub. „Esimesed proovid olid bussirajad, täna arutatakse, kuidas trammivõrku arendada,“ rääkis ta. „Kui linna tekib hea ning toimiv ühistransport, on autostumist võimalik pidurdada ning võib-olla isegi tagasi pöörata.„

Tallinna on kavas juurde rajada palju parke

Lippus tõdes, et mälestisi on oluline linnaruumis hoida, sest see just muudabki linnaruumi huvitavaks: kihistused, isiklikkus, tasandid, mida seal näeme ja kogeme. „Muinsuskaitse on kindlasti valdkond, mis aitab linnaruumi veel ühe kihi võrra mõtestada,“ sõnas ta.

Alver ütles, et linnaplaneerimise ametis on plaan rajada Tallinna juurde palju parke. „Täna me peame tõdema, et siin linnas elavad inimesed, kes ilmselt vahepeal tahavad jalutada. Kesklinna inimestel on võimalik jalutada autode vahel või tekib linnaruumi vaba aja veetmise kohti,“ ütles ta.

Alver nentis, et täna on laual üsna palju erinevaid projekte, milles proovitakse erinevaid haljastusprojekte teha. Üks projektidest on, et Tallinna vanalinna ümber on bastionite vöönd koos parkidega, teine on Kadrioru park, aga nad on omavahel täiesti eraldatud.

„Ulmeunistus oleks, kui saaks vanalinna ümbert mööda parki liikuda Kadrioru pargini,“ tõdes Alver. „Selline plaan on praegu konkreetselt koos Tallinna Sadama planeeringutega pandud meil lauale. Tallinnasse võiks tekkida roheline parkide võrgustik.“

Alver rääkis ka Maakri kvartali planeerimisest. „Maakri kvartal on Tallinna häbiplekk, keskkond on täiesti ebameeldiv, selline räämas ja täis pargitud,“ tunnistas ta.

Alveri sõnul on praegu realistlik plaan, et Maakri kvartalist 50 protsenti oleks tihe kesklinna city park. „Pilvelõhkujate keskel oleks pool alast park,“ sõnas ta.

Tatari ja Sakala tänava piirkonna juurde tagasi tulles ütles Lippus, et just praegu peaks hakkama arendama dialoogi selle üle, milline on kesklinn, mida tahetakse. „Dialoogis võiksid osaleda nii kohalikud elanikud kui ka tallinlased laiemalt,“ rääkis Tatari asumi elanik.