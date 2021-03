„Kersti Krachtiga oleme kaks pensionil olevat endist ettevõtjat, kes käivad koos jalutamas ja üksteise juures teed joomas,“ rääkis ärimees Hillar Teder.

Kuna riigiprokuratuur ei vaidlustanud kohtumäärust, mis lubas korruptsioonis kahtlustatava ettevõtja Hillar Tederi vabadusse, pääses mees neljapäeva hommikul trellide tagant.

Teder ütles vanglaväravast väljudes ajakirjanike küsimustele vastates, et ta ei ole Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbiga mingeid kokkuleppeid sõlminud ja altkäemaksu ta võtnud ei ole.

Tederi sõnul on ta juba pensionil ettevõtja ja äritegevusest üldse kõrval. Sama kriminaalasja raames vahi alla võetud ja kahe nädala eest vabadusse pääsenud rahandusministri endise nõuniku Kersti Krachti kohta ütles Teder, et temaga ei seo teda muu, kui et nad on kogukonnakaaslased.

"Kersti Krachtiga oleme kaks pensionil olevat endist ettevõtjat kes käivad koos jalutamas ja üksteise juures teed joomas," rääkis Teder.

Teder lisas, et vanglaelu ei erine väga tema tavapärasest pensionipõlvest. "Ma ütleks, et ettevõtja elu on palju raskem kui vanglaelu. Minu jaoks elutempo ei muutunud," kirjeldas Teder oma vangipõlve.

14. jaanuaril andis Harju maakohus loa võtta Teder ja samas kriminaalasjas kahtlustuse saanud rahandusministri praeguseks endise nõuniku Kersti Kracht esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Veebruari keskel leidis aga Tallinna ringkonnakohus, et vahistamised tuleb tühistada. Kui Kracht pääses vabadusse juba 16. veebruaril, siis Teder jäi ootama kohtumääruse 15-päevast jõustumisaega.