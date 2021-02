Vabariigi aastapäev saabub Ivo Linna ja Hedvig Hansoni kontsertidega

"Maailmas on palju rahvaid, kellel pole võimalust ise oma elu korraldada, sest neil pole oma riiki. Seetõttu osakem seda hoida," lausus linnavolikogu esimees Tiit Terik vabariigi aastapäeva eel.

Aastapäeva sündmustest saab mitmel pool osa juba homme, teisipäeval. Kesklinnas dekoreeritakse Raekoja platsi Eesti rahvuslille kujuline kuuselabürint sinimustvalgete kaunistustega. Kultuuri- ja avaliku elu tegelaste mälestusmärgid ehitakse traditsiooniliselt sinimustvalgete sallidega.

Mustamäel Männi pargis avatakse lumelinn, mis kokku kümne 2-3-meetrise kujuga on ühtlasi multifilmikangelaste lumeskulptuuride näitus. Lumelinna on kavandatud väiksemad liumäed päris väikestele ja suurem koobastega liumägi suurematele lastele. Haabersti noortekeskuses toimuvad 23. veebruaril teemakohased vestlused, joonistatakse ja meisterdatakse.

Terik märkis, et kuigi need 103 aastat pole olnud Eesti riigi ja rahva jaoks kõige lihtsamad, sest pea pool sellest on varjutatud okupatsiooniga, tuleks meil oma riigi üle uhked olla.

Isamaalised laulud kaunis emakeeles

Austusavaldusena Vabadussõjas langenuile asetavad Terik ja linnapea Mihhail Kõlvart vabariigi aastapäeva hommikul Vabadussõja võidusamba jalamile pärjad.

Abilinnapea Vadim Belobrovtsevi sõnul on koroonapiirangud sündmuste korraldamist küll mõjutanud, kuid sellegipoolest on vabariigi aastapäeva tähistamiseks leitud mitmeid võimalusi.

Eesti sünnipäeva tähistatakse igas linnaosas – korraldatakse nii vabaõhu- kui ka veebikontserte, huvilised saavad osaleda kiiruisutamise turniiril ja uue lumelinna avamisel, kuulata eesti luulest kokku pandud audiokava

Pirita tähistab Eesti sünnipäeva kontserdiga kloostri varemetes.

"Pirital on harukordne võimalus tähistada Eesti sünnipäeva õues – kauni isamaalise kontserdiga kloostrivaremetes," ütles Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. "Ligi pooleteisetunnisel kontserdil astuvad üles armastatud muusikud Ivo Linna ja Antti Kammiste, Kaire Vilgats ja Paul Neitsov, Ott Lepland ning Pirita majandusgümnaasiumi õpilased."

Kehakinnituseks pakutakse publikule kuuma teed ja magusat ampsu. Näha saab ka valgusinstallatsiooni. Pika ajalooga kloostri müürid värvuvad sel õhtul Eesti lipu värvidesse. Vilgatsi sõnul on esinemispaik igati loominguline. "Ajalooline koht on väga inspireeriv, igati tore mõte!" lausus Vilgats. "Kontsert õues ja ilmselt ka korraliku miinuskraadiga! Loodan, et väga suuri külmakraade siiski ei tule. Laval on küll ka puhurid, seega pillid suure külmaga häälest ära ei lähe. Laulame Eestimaaga seotud armastatud lugusid, mida soovi korral kaasa ümiseda saab. Kõik lood tulevad eesti keeles, et iga laulusõna oleks kõigile arusaadav!"

Õige vastus kogub punkte

Linnaosavanem selgitas, et koroonaviiruse tõttu võib kohapeal kontserti nautida kuni 500 külastajat, kuid pidulikust sünnipäevaõhtust saavad kõik soovijad osa võtta virtuaalselt. Pirita kodulehel algab kell 18 otseülekanne, mida kõik huvilised saavad jälgida.

Pirita kloostri väravad avatakse kontserdiks kell 17, Eesti Vabariigi 103. aastapäeva kontsert algab kell 18. Sissepääs on tasuta.

Linnamuuseum kutsub 24. veebruaril tähistama Eesti Vabariigi aastapäeva veebis. Vaatamata sellele, et muuseumid on sel päeval suletud, saavad huvilised osaleda linnamuuseumi muuseumimängus "Lõvid vapile". Kolme lõvi veebitervituse leiab muuseumi Facebooki lehelt. Fotomuuseum kutsub külastama veebinäitust "Kolm viimast soovi", mis räägib Vabadussõjas osalenud vapra alamkapten Jüri Ratassepa (15.01.1895 – 23.01.1919) elust ja surmast.

Igas peatuses ootab ees küsimus ning õigete vastuste eest saab koguda punkte. Põnev seiklus perele ja sõpruskonnale "Märka lõvi!" on kättesaadav mobiilirakenduses. Jalutuskäik võib võtta aega kuni poolteist tundi. Need, kes läbivad teekonna 24. veebruaril ja koguvad rohkem punkte, osalevad loosimises. Peaauhinnaks on linnamuuseumi perepilet.

Salme kultuurikeskuse esisel alal saab 24. veebruaril kella 10-22 jälgida audiokava "Taaralaste targad pojad" esmaesitlust. Terve päeva jooksul saab video vahendusel kuulda tuntud näitlejate esituses eesti luulet. Oma hääle on audiokavasse andnud Hele Kõrve, Alo Kõrve, Ester Kuntu ja Sander Roosimägi. Kava lavastus Diana Leesalu, muusikaliselt kujundas Veiko Tubin. Kopli lasteaia kasvandike vabariigi aastapäevale pühendatud pildinäitust "Minu Eestimaa" saab Salme kultuurikeskuses vaadata alates 23. veebruarist.

Fotokonkurss annab suurepärase võimaluse jäädvustada ja jagada linnaeluga seonduvaid emotsioone ning hetki

Sündmused tasub jäädvustada ja saata veebipõhisele fotokonkursile "Aastaring Tallinnas 2021". "Fotokonkurss annab suurepärase võimaluse jäädvustada ja jagada linnaeluga seonduvaid emotsioone ning hetki," lausus abilinnapea Kalle Klandorf. "Komisjoni poolt parimaks tunnistatud töö autor saab auhinnaks fotopoe kinkekaardi väärtusega 500 eurot ning rahva lemmikuks valitud töö autor fotopoe kinkekaardi väärtusega 100 eurot ja raamatu. Eripreemiaks on samuti 100-eurosed fotopoe kinkekaardid."

Vabariigi aastapäeva ülesvõtteid tasub teha ka Tornide väljakul, kuhu rajatud lumelinna mitmed skulptuurid vabariigi aastapäeva sümboliseerivad. Muidugi tasub pildile püüda teisedki talverõõmud, nagu lumepuudusel juba haruldaseks muutunud kelgutamise ja suusatamise.

"Kavatsen kindlasti sel talvel ka suusatama jõuda, mis mulle väga meeldib!" ütles Vilgats. "Sel talvel on tore see, et lumi on nii kerge! Seetõttu on lumerookimine lisaks jalutuskäikudele lausa lõbu!"

Eesti-teemalisi lumeskulptuure saab 24. veebruaril juurde ehitada Vabamu (Toompea 8) juures.

Lumelossid ja rahvariides lumememmed

"Seekord oleme kodumaa sünnipäevaks koostanud tavapärasest erineva ja ajale kohase programmi. Kõigi tervise ja heaolu nimel toimub enamik tegevusi õues," ütles Vabamu tegevjuht Keiu Telve. "Lumerohke talv pakub selleks ka mitmeid võimalusi ja seetõttu kutsume kõiki huvilisi, eelkõige aga peresid ehitama meie kodumaaga seotud hoonetest või sümbolitest lumeskulptuure. Oleks ju tore, kui muuseumi kõrvale kerkiksid lumest Pikad Hermannid, Toompea lossid või rahvariietes lumememmed."

Lumeskulptuuride ehitamiseks on vajalik oma meeskond eelnevalt registreerida aadressil broneering@vabamu.ee. Kaasa tuleb võtta lumelabidas, ämber, värvid või detailid skulptuuride kaunistamiseks. Ehitamiseks vajaliku vee toob kohale päästeamet.

"Lisaks tasub tähele panna, et pidupäeval on muuseum avatud tavapärasest erineval ajal, kella 9-16," rõhutas Telve.

Kella 12-14 ergutab muuseumikülastajaid ja lumemeistreid lõõtsal Kert Krüsban. Muuseumi kohvikus saab maitsta kiluvõileibu ning rüübata teed. Avatud on püsinäitus "Vabadusel ei ole piire". Tallinna vanalinna ekskursioon "Vabaduse ja taastamise radadel" algab kell 10 ja 14, osaleda saab Fienta eelmüügist soetatud ekskursioonipiletiga, millega saab hiljem külastada ka muuseumi. Pidupäeva erihind Vabamus: täiskasvanu 5 eurot, sooduspilet 3 ja perepilet 11 eurot.

Vabariigi aastapäeva riiklikele pidustustele saab tänavu kaasa elada kodudes televisiooni vahendusel.

Aastapäevaga tähistatakse Eesti Vabariigi väljakuulutamist 1918. aasta 24. veebruaril. Sel päeval avaldati Tallinnas "Manifest kõigile Eestimaa rahvastele", milles kuulutati välja sõltumatu ja demokraatlik Eesti Vabariik.

Vanalinna kohal droone lennutada ei tohi

Toompeal ja Vabaduse väljakul on kehtestatud ajutine piiranguala mehitamata õhusõidukite ehk droonide lennutamiseks 24. veebruaril kella 6-9. Droonide lennutamise piiranguala on ühekilomeetrise raadiusega keskpunktist 592601N 0244439E ning kõrgus kuni 500 jalga maapinnast. Ilma transpordiameti ning politsei- ja piirivalveameti kooskõlastusteta pole droonide lennutamine piirkonnas lubatud.

Aastapäevaüritusi jagub igasse linnaossa

• 24. veebruaril kella 10-22 saab Salme kultuurikeskuse ees kuulata eesti luulel põhineva audiokava esmaesitust, millele on hääle andnud tuntud näitlejad Alo Kõrve, Hele Kõrve, Ester Kuntu ja Sander Roosimägi (lavastaja Diana Leesalu, muusikaline kujundaja Veiko Tubin).

• Kristiine linnaosa Facebooki lehel (facebook.com/kristiine.linnaosavalitsus) saab 23. veebruaril algusega kell 15 kuulata otseülekandena kontserti, kus laulab Hedvig Hanson (pildil), kontrabassil Heikko Remmel ja kitarril Kalle Pilli.

• Pirita kloostri varemetes algab 24. veebruaril kell 18 vabaõhukontsert. Lavale astuvad Ivo Linna ja Antti Kammiste, Kaire Vilgats ja Paul Neitsov, Ott Lepland ning Pirita majandusgümnaasiumi noored muusikud. Näha saab ka valgusinstallatsiooni. Kohapeal osalejate arv piiratud, kõik soovijad saavad pidulikust üritusest osa veebi kaudu.

• Nõmme mäel von Glehni kuju juures viiakse 24. veebruaril kell 7.32 läbi kogukondlik lipuheiskamine ja lauldakse hümni.

• Lasnamäe linnaosavalitsus korraldab 24. veebruaril kell 13 Lindakivi kultuurikeskuse hoovis kontserdi, kus esinejaks Pärnu kaitseliidu maleva puhkpilliorkester Saxon.

• Seoses koroonast tingitud olukorraga võib sündmuste kavas tulla muudatusi.

• Mustamäel Männi pargis avatakse 23. veebruaril lumelinn, mis on pühendatud multifilmikangelastele. Kokku on linnas kümme 2-3-meetrist kuju. Lumelinna on kavandatud väiksemad liumäed päris väikestele ja suurem koobastega liumägi suurematele lastele.