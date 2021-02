VAHA ÜRITUS KOGU PERELE! Pirita kutsub lumelinna ehitama

"Lumelinna on ehitama oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Vahva, kui tullakse perega," kutsus Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Lumelinna ehitamise võistlus toimub 17.–20. veebruarini, oodatud on igas vanuses viieliikmelised võistkonnad.

Liinat ütles, et 17. veebruaril läheb Pirital lahti suur lumelinna ehitamine, mis kestab kolm päeva. "Lumelinna on ehitama oodatud nii lapsed kui ka täiskasvanud. Vahva, kui tullakse perega," märkis ta. "Loome üheskoos toreda mereäärse lumelinnaku, kus hiljem on kõigil vahva talverõõme nautida," kutsus linnaosavanem ja lisas, et valmis skulptuurid võiksid olla sellised, et neil saaks ronida või liugu lasta.

Liinat täpsustas, et lumelinna oodatakse rajama viieliikmelisi võistkondi ja teema on mereäärne linn. Valminud lumeehitisi hinnatakse kahes kategoorias – täiskasvanud ja lapsed (kuni 18-aastastel on lubatud võistkonda kaasata kaks täiskasvanut). Lumelinna oodatakse ehitama alates 17. veebruaril kella 12-st ning liumäed ja kujud peaks valmis saama laupäeva, 20. veebruari südapäevaks. Siis hinnatakse taieseid ja kuulutatakse välja võitjad. Mõlema kategooria võitjale on välja pandud rahaline auhind ning heade ideede ja tubli teostuse eest jagatakse võistkondadele ohtralt eripreemiaid.

Vajalik on võistkondade eelregistreerimine. Võistlusele saab end kirja panna kuni 15. veebruarini e-aadressil eero.kiipli@piritavak.ee. Et vähendada viirusega nakatumise riski, on soovitatav meeskond kokku panna iga päev koosviibivatest kaaslastest.Rohkem infot lumelinna asukoha ja võistluse kohta saab samuti e-posti teel eero.kiipli@piritavak.ee või annie.rist@piritavak.ee.