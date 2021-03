Vähem kuritegusid, rohkem liiklusrikkumisi

Täna, 1. märtsil sai Kristiine linnaosa valitsus piirkonna politseilt ülevaate linnaosa üldise turvalisuse ja korra osas, samuti tehti detailsem ettekanne territooriumil toiminud väär- ja kuritegudest.

2019. ja 2020. aastate võrdlus näitab, et kuigi seaduste rikkumiste üldarv väheneb, siis teeb politseile muret olukord liikluse ja lähisuhtevägivalla osas.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe märkis, et viimase kolme aasta jooksul on koostöös politseiga linnaosas pööratud suurt tähelepanu turvalisuse taseme tõstmisele ja turvatunde parandamisele. "Üldjuhul tunnevad ennast inimesed täna Kristiines turvaliselt, kuid täpsem vaade statistikale näitab, et halvas mõttes on jätkuvalt ka murekohti: liiklusrikkumiste puhul oli möödunud aastal kõige suuremaks probleemiks juhid, kellel puudus juhtimisõigus ja teiseks on jätkuvalt alkoholijoobes juhtimine. Samas on ka märgatavalt kasvanud lähisuhtevägivalla juhtumitest teavitavate infoteadete hulk, mis aasta varem oli neid 166 ja mullu 181," selgitas Riibe.

"Julgustan inimesi rohkem teavitama, kui neil on kahtlus, et naabrite juures toimub vägivaldne peretüli. Väga tihti kuulevad politseinikud lauseid, mis väljendavad inimeste ükskõiksust või seda, et perekonnas toimuv on ainult nende inimeste enda asi. Tegelikult on lähisuhtevägivald kogukondlik probleem, mille osas saavad ka naabrid aidata ära hoida raskeid tagajärgi. Tihti ei julge või ei soovi kannatanu ise abi kutsuda või otsida, mistõttu on ametiasutustel abivajajaid raskem märgata. Õnneks teatatakse lähisuhtevägivalla juhtumitest politseile üha sagedamini. Kodu on meie kindlus ning see peaks olema kõige turvalisem koht, mitte koht kus kannatada vägivalla all," rõhutas Põhja politseiprefektuuri Mustamäe-Kristiine piirkonnavanem Kelly Miido.

"Avaliku korra rikkumistest on suurem osa toime pandud kortermajades ehk on seotud öisel ajal rahu rikkumistega. Kui aga vaadata numbreid, siis võrreldes eelmise aastaga on rikkumiste arv vähenenud," lisas Riibe.

Täname kõiki linnaosavalitsus partnereid ja elanikke, kellega koostöös teeme Kristiine turvaliseks.