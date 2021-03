Väikeettevõtja: keeruline majanduskeskkond on hea aeg startimiseks

"Praeguses olukorras mõtled kõik sammud väga hoolega läbi. Buumi ajal teed võibolla nii palju vigu, et nutad mitu aastat," rääkis väikefirma Naked Island kaasasutaja Bruno Kadak.

Mullu märtsis ettevõtte laiendamisplaanidega alustanud väikeettevõtte Naked Island kaasasutaja Bruno Kadaku sõnul on keerulisemas majanduskeskkonnas pigem just hea uute plaanidega startida, kuna üldine tempo on rahulikum ja kõik sammud saab eriti põhjalikult läbi mõelda.

Loomeinimestele co-working pindu, töökodasid ja meistrikoolitusi pakkuv väikefirma Naked Island vajas laenu Paljassaares asuva hoone renoveerimiseks, millel ka täna tegutsetakse. "Praeguses olukorras mõtled kõik sammud väga hoolega läbi. Buumi ajal teed võibolla nii palju vigu, et nutad mitu aastat," rääkis Kadak Luminori väikeettevõtjatele suunatud veebiseminaril.

Põhjalikud läbirääkimised

Laen saadi pärast põhjalikke läbirääkimisi Luminoriga, kellel on võimalik tänu koostööprogrammile Euroopa Investeerimispangaga pakkuda väikestele ja keskmistele ettevõtetele soodsamat rahastust. Luminori äripanganduse juht Marjan Savtšenko ütles, et laenu saamiseks on kõige olulisem realistlik, hästi läbimõeldud äriplaan. "Kui äriplaan on väga tugev, siis võib laenu saada ka alustav ettevõte," märkis ta ja lisas, et tagatistega saavad ettevõtetele appi tulla nii Kredex kui Maaelu Arendamise Sihtasutus.

"Meil on olnud õnne," nentis Kadak. "Saime Luminorilt laenu ja EASilt toetust." Ta rõhutas, et laenu sooviv ettevõtja peab olema 110% veendunud selles, mida tegema tahab hakata. "Peame oma riskikohtadest aru saama, oma vastutust tajuma. Pangas on ju korruste kaupa analüütikuid, ega nad ei anna laenu sinna, kus see ei toimi," rääkis Kadak.

Savtšenko märkis, et aasta tagasi märtsis tegelesid pangad maksepuhkuste andmisega ja ettevõtjad olid suhteliselt ebakindlad tuleviku osas, pannes projekte järjest pausile. "Augustis algas taastumine, projektid võeti sahtlist välja ja hakati üsna aktiivselt investeerima ning see kestab siiani. Olukorraga on kohanetud, ärimudeleid muudetud ja vaadatakse tulevikku," rääkis Savtšenko.

Julgus investeerida

Ettevõtete kohanemisest tõi näite Naked Islandi teine kaasasutaja Rael Artel. "Me nägime äriplaani koostades oma klientidena eelkõige disainereid ja kunstnikke, kuid tegelikult hakkas meie koolitusel käima palju ka n-ö tavalisi inimesi, kes lihtsalt tahtsid midagi oma kätega teha. Me justkui ei osanud seda ette näha, aga see on olnud väga tore, et nii läks," nentis ta.

Ettevõtete jätkuvat julgust investeerida kinnitavad ka numbrid. Luminori peaökonomisti Tõnu Palmisõnul kasvasid mullu Eestis investeeringud 18,4 protsenti, mis oli Balti riikides kõrgeim näitaja. "Mujalt maailmast võib tuua näiteks USA, kus ettevõtted investeerivad praegu jõuliselt. Ilmselt räägime järgmisel aastal jälle töökäte puudusest ja sellest, et mõned on maha maganud hetke, mil ehitushind oli madal ja tööjõudu piisavalt," lausus Palm.

Palmi sõnul on Eesti majandusel tegelikult läinud hästi. Mullune majanduslangus ulatus Eestis 2,9-protsendini, samas kui Euroopas kukkus majandus 6,8 protsenti. "Tänavu prognoositakse euroalas juba 3,8-protsendilist kasvu," märkis Palm. Ta lisas, et kui eelmisel kevadel oli koroonaviirus veel suur šokk, siis praeguseks on ettevõtted sellega kohanenud.

Palm prognoosis, et lähiaastail hakkavad kiiresti kasvama need ettevõtmised, mis on seotud keskkonnateemadega. Sellele annab hoogu ka näiteks Euroopa Investeerimispanga mahukas investeerimisprogramm, mis koos erasektoriga võib 2030. aastaks panustada ligi triljoni euro mahus Euroopa kliimaneutraalsuse kasvatamisele ja ringmajandusse.

