Väikeinvestor Roosaare hoiatab iseseisvalt aktsiatega kauplemise eest

"Ma suhtun väga negatiivselt ideesse, hakata II samba raha ise investeerima. Seda on oluliselt odavam ja lihtsam teha läbi II samba indeksfondide," ütleb investor ja ettevõtja Jaak Roosaare Pealinnale antud intervjuus. Lahkame küsimust, kuidas käituda olukorras, kus igal inimesel on õigus oma pensioniraha oma äranägemise järgi investeerida.

Kui suur on kogenud aktsiainvestori keskmine pikaajaline aastane tootlus?

Tasub võrdluseesmärgiks võtta globaalse aktsiaindeksi või siis näiteks USA suurima 500 ettevõtte indeksi (SP500) tootluse. Viimase 10 aasta tootlus on olnud ca 9%, seega kõik mis on üle selle, on väga hea.

Et sellist tootlust saada, siis kui palju aega peaks börsiinfo läbitöötamisele nädalas selleks kulutama?

Pole vaja aega kulutada. Investeerimises on kulutatud ajal ja tulemusel pigem pöördvõrdeline seos, eriti mitte-professionaalidel. Tasub panna raha indeksfondi.

Ehkki koroonakriis on nii üldine ja ränk majandusele, siis aktsiahinnad börsidel tõusevad. Tekib ju mõte, et kui juba kriisi ajal saab börsil teenida, siis peale kriisi on see imelihtne. Kuidas suhtute sellisesse mõttekäiku?

Aktsiaturud vaatavad reeglina vähemalt kuus kuud ette ja on väga mõjutatud grupimõtlemisest. Hetkel on hinnad kõrged, sest eeldatakse majanduse kiiret taastumist, lisaks on meil korralik varade inflatsioon tulenevalt rahatrükist.

Kas soovitaksite kohe reaalse rahaga alustada investeerimist või proovida "paberi peal" virtuaalseid aktsiamänge?

Ma suhtun väga negatiivselt ideesse, hakata II samba raha ise investeerima. Seda on oluliselt odavam ja lihtsam teha läbi II samba indeksfondide. Kui keegi tahab harjutada, siis pigem väikeste summadega, aga reaalse rahaga, sest emotsioonid on teised ja aktiivsel investeerimisel on nendel suur roll.

Mõistetavalt tekib kihk hindu pidevalt jälgida ning väikeste kõikumiste peale reageerida ning osta-müüa. Kuidas oma emotsioone taltsutada?

Tasub luua endale vähemalt kaks eraldi portfelli. Vundament koosneb indeksaktsiatest, mida ostad igakuiselt ja hoiad aastakümneid. Selleks on hetkel parim lahendus II ja III sammas. Kui tahad adrenaliini ja põnevust, siis teine portfell võib olla üksik aktsiad. Siin on hea panna endale piirid ja reeglid enne alustamist paika. Üks levinumaid vigasid on võitjaid müüa ja kaotajaid juurde osta. Lihtsam lahendus on üldse mitte müüa.

Alustajale soovitatakse indeksaktsiaid, fonde, võlakirju - kas see peakski olema reegel ning üksikaktsiatest tuleks esmalt eemale hoiduda?

Kui on huvi ja vaba raha, siis on mõstlik teha nagu eelmises punktis soovitasin.

Mida ütleksite alustaje investorile, kellele tundub mõne aktsia tõus või kukkumine jube kindel ning ta loeb foorumitest põnevaid võimalusi oma kasumeid mitmekordistada näiteks optsioonidega võimendada või languse peale panustades "lühikeseks minna". Kuidas selliseid ahvatlusi kommenteerite?

Kõik mis tundub sinule kindel, on juba ammu hindades sees. Hea mõte on mitte kunagi riskida suurema summaga, mida saad kaotada. Lühikeseks müümisel ehk siis languse peale panustamisel on oluline seada endale piir, kus paned positsiooni lukku ja võtad kahjumit. Muidu võib juhtuda nagu Teslaga 2020. aasta kevadel, kus aktsia aastaga peaaegu kümnekordistus, kuigi tundus juba enne ülehinnatud.

Millegipärast levib arvamus, et IPO-ga ehk ettevõtte börsile minekuga teenib kindlasti, kas see on tõsi?

Mitte alati. Üldiselt on lühiajaliselt pigem nii, kuid on ka erandeid.

Algajal võib aktsiagraafikuid vaadates hakata tunduma, et ta leiab sealt korrapärasusi ja mustreid. Asja kohta veidi lugedes leiab, et seda nimetatakse "tehniliseks analüüsiks". Kas sellesse peaks suhtuma pigem kui esoteerilisse õpetusse või on seal tõsi taga?

Eks sealt võib teatavat infot välja lugeda, aga peab meeles pidama, et ka see info on kõigile teada ja nähtav ja sageli tehakse otsuseid seega juba ennetavalt. See tähendab, et kui mingi muster hakkab joonistuma, on investorid juba positsiooniga reageerinud.

Kas saaksite soovitada paari raamatut ja veebilehte, mida alustaja investor võiks kindlasti lugeda?

Raamatutes soovitan julgelt "Rikkaks saamise" õpiku seeriat, eriti "Aktsiatega rikkaks saamise" õpikut. Lisaks on väga hea lugemine Seppo Saario raamatud.

Blogidest soovitaksin dividendinvestor.ee lehte ja LHV foorumit.