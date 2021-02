Vaimse tervise häired tapavad rohkem kui vähk ja südamehaigused

"Alkohol, suitsetamine ja mõnuained ei sobi kindlasti vaimse tervise parandamiseks, isegi kui see tundub lühiajaliselt kiirelt efekti andev," rõhutas perearst Ruth Kalda, et esimeseks sammuks enese aitamisel on ellusuhtumise muutus ja füüsiline aktiivsus, aga ka muutused toitumises.

Kalda märkis, et on kokku arvutatud, et iga viies inimene võib oma eluea jooksul mingit vaimse tervise häiret kogeda.

"Pikaajaline vaimse tervise häire võib vähendada inimese keskmine eluiga isegi 20–30 aastat,"rääkis ta. "See näitab, kui palju me saaksime võita eluaastaid juurde, kui oskaksime oma vaimse tervise probleemidega ise tegeleda.“

Kalda tõi välja ka asjaolu, et vaimse tervise kaoga seotud otsesed kulud moodustavad Eesti puhul rohkem kui kolmandiku haigekassa ravieelarvest.

"Vaimse tervise häired on mitmekesised," lausus ta. "Nooremas eas on esiplaanil mitmed käitumise ja aktiivsuse häired, tähelepanuhäired. Juba noorukieas ja noore täiskasvanu eas on esikohal depressioon. Lisanduvad stress, alkoholi tarvitamise ja narkootikumide tarvitamise häired.“

Depressioon on Eestis enimlevinud psüühikahäire. "Kuna hinnanguliselt on tegemist aladiagnoositud haigusega, siis suur hulk inimesi ilmselt ei jõua oma depressioonisümptomitega arsti juurde või ei pöördu abi otsima," märkis Kalda. Ta lisas, et teiste riikide kogemust arvestades võib depressiooniga kimpus olevaid inimesi olla märksa rohkem.

Inimese tervis on tema enda kätes

Kalda sõnul on meist iga kolmas kokku puutunud inimesega, kellel on vaimse tervise häire kas siis endal või lähedasel. "Ehk me kõik teame kedagi, kellel on vaimse tervise häire," märkis ta probleemi kasvavat tõsidust.

2016. aastal tehtud uuringust selgub, et juhul, kui inimesel tekiks vaimse tervise probleem, siis esimesena pöörduks ta pere, lähedase või sõbra poole ja otsiks abi sealt ning teisel kohal perearst.

"Erinevad rahvused Eestis teevad seda valikut erinevalt, kui vene rahvuse esindajad loodavad rohkem kogukonnale või oma lähedastele ja tuttavatele, siis eestlased otsivad abi pigem kusagilt mujalt," tõi ta esile rahvuste vahelise erinevuse.

Kalda selgitas, et olulise teemaga tulevikus paremini tegelemiseks on Maailma Terviseorganisatsiooni raamaistikule tuginedes välja töötatud Eestile kohandatud mudel.

"Selle mudeli esimene alustala on inimese enda teadlikkus – inimese enda hoiakud ja oskused tulla toime stressisituatsioonidega siis, kui ilmnevad mingisugused häired vaimses tervises.“

Teiseks on olulisel kohal kogukonna tasandil osutatavad teenused, kolmandaks esmatasandi tervishoiuteenused, sealhulgas ka perearstide ja pereõdede töö.

"Igas etapis on aga oluline inimese kaasamine, sest tema enda teadlikkus ja aktiivsus on olulised – inimese elu on tema enda kätes,"rõhutas ta, et inimene peab soovima ise oma olukorda parandada ja sellega tegelema.

Maailma Terviseorganisatsioonis on selline töörühm, kes tegeleb tervise tõttu kaotatud eluaastate kokkuarvutamisega. "2019. aasta andmetel oli vaimse tervise puudega elatud eluaastate osakaal võrdluses teiste haigustega suur," lausus ta.

Kalda sõnul vähendavad vaimse tervise häired inimese eluiga rohkem kui südame-veresoonkonna ja luu-lihaskonna haiguste või kasvajalised haigused. Loetelu vaimse tervise häiretest on pikk - ärevus, depressioon, skisofreenia, bipolaarsed häired, hilisemas elueas ka Alzheimeri tõbi, aga ka mitmed muud vaimse tervisega seotud häired nagu ravimite ja mõnuainete, alkoholi ja narkootikumide ületarbimine.

Kuidas perearst saab aidata?

Kalda selgitas, et meie tervishoiusüsteem on üles ehitatud sellisel viisil, et perearst on esmaseks kontaktiks mistahes terviseprobleemi korral.

"Perearsti nimistus olevatest inimestest pöördub perearsti poole vähemalt ühe korra aastas 75–80%. Aga meil on u 20% neid, kes pöörduvad rohkem kui 10 korda aastas," ütles ta.

"Kui perearst ise ei tule toime patsiendi vaimse tervise probleemi lahendamisega ehk see on keerukam, siis saab alati konsulteerida psühhiaatriga ja meil on selleks hea võimalus ka e-konsultatsiooni näol.“

Kalda ütles, et üha enam on perearstid valmis sagedasemaid vaimse tervise probleeme lahendama ja abi osutama ning neil on olemas vastavad oskused ja ka ravijuhised.

"Alates 2015. aastast on võimalus kasutada spetsiaalset teraapiafondi, mida me saame rakendada siis, kui inimene vajab psühholoogi, logopeedi või füsioteraapia teenust. Toimib ka ALVAL programm alkoholi liigtarvitamise häirega patsiendile," ütles Kalda.

Kalda sõnul on problemaatilised sellised juhtumid, kus terviseprobleemi põhjused on ebaselged. "Sageli peitub depressiooni või muu probleemi taga muu häire, mis võib olla füüsiline nagu rinnavalud ja seljavalud. Viimane on väga sage probleem –, aga ka pea- ja kõhuvalud," lausus ta.

Kalda ütles, et perearsti peamised töövahendid on vestlus, kuulamine ja toetamine. "Vajadusel täiendavad somaatilised uuringud või lühinõustamine, mis on lahendusekeskne, hõlmates konkreetset probleemi, näiteks kroonilist valu. Me jagame ka infomaterjale ning muidugi määrame vajadusel ravimina antidepressante," kirjeldas ta perearsti tavapäraseid töövõtteid.

"Võrreldes teiste riikidega, võin öelda, et Eestis kirjutatakse antidepressante välja vähem ja need on kaalutletud otsused," ütles ta.

Mida igaüks ise saab teha?

Uuringud näitavad, et inimesed on reeglina ise kõige paremad eksperdid selles, mis nende vaimset tervist toetavad või häirivad.

"Mõne jaoks on oluline sotsiaalne võrgustik, teise jaoks hobid – ei ole väga kindlat nippi, mis ühest või teisest parem on – inimene on ise oma elu ekspert. Küll aga peab silmas pidama seda, et enesetoetuseks ja -abiks sobivad kõik psühhosotsiaalset heaolu tugevdavad tegevused, mis ei sea ohtu ega kahjusta inimese enda ega teiste tervist," märkis ta.

Kalda sõnul aitab nii vaimse kui ka füüsilise tervise murede korral väga hästi liikumine, mis aitab vaimse tervise häiretega inimestel ära hoida nii füüsilise kui ka vaimse tervise halvenemist. Samamoodi, ravis võib liikumine parandada vaimse tervise häiretega inimeste füüsilist ja vaimset tervist.

Ta tutvustas uuringut, milles jälgiti kokku 33 000 inimest 11 aasta jooksul, mis jõudis tulemusele, et neil inimestel, kes nädala jooksul praktiliselt üldse ei liikunud, oli depressiooni tekkimise tõenäosus 44% suurem kui neil, kes treenisid 1–2 tundi nädalas.

"See uuring näitas, et 12% depressioonijuhtumitest on võimalik ära hoida juba 1-tunnise treeninguga nädalas," märkis ta, et teaduslikult on tõestatud, et juba paaritunnine liikumine aitab depressiooni ennetada.

Lisaks juhtis ta tähelepanu huvitavale järeldusele, et istuva eluviisi ja depressiooni seoseid analüüsiva uuringu tulemused näitavad seda, et kui inimene teeb arvuti taga istudes tööd, mis teda huvitab, on depressiooni risk märkimisväärselt väiksem.