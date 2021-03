Vaktsiinist loobunud hooldekodu elanikud haigestusid

"Inimesed mõtlesid, et parem põevad haiguse läbi, kui süstivad endale tundmatut," selgitas Hallistes asuvas Mulgi Häärberi hooldekodu juht Merle Palk. "Nüüd põevadki."

Kui aasta eest nakatusid Hallistes asuvas Mulgi Häärberi hooldekodus üks töötaja ja hoolealune, siis veebruari lõpus leidis viirus sinna uuesti tee ning nüüd on haigestunuid nii elanike kui ka töötajate seas omajagu - sealjuures otsustas jaanuaris suurem osa hooldekodu elanikest neile pakutud vaktsiinist loobuda, vahendas BNS Sakalat.

Koroonaviiruse tõttu ise kodus haiguslehel viibiv hooldekodu juht Merle Palk ei öelnud, mitu inimest on täpselt haigestunud, aga kinnitas, et keegi neist ei põe haigust raskelt. "Üle 38 kraadi ulatuva palavikuga haigeid meil ei ole," sõnas ta. Palgi kinnitusel pole keegi ka COVID-19 tõttu hooldekodus surnud. "Sööme vitamiine ja oleme täiesti hästi hakkama saanud."

Talvel, kui hooldekodude elanikele ja personalile hakati Eestis esimeste seas pakkuma vaktsineerimise võimalust, oli Halliste hooldekodus palju loobujaid. Vaktsiinist loobus ka hulk personali eesotsas juhatajaga. "Inimesed mõtlesid, et parem põevad haiguse läbi, kui süstivad endale tundmatut," selgitas Merle Palk. "Nüüd põevadki."

Juhataja sõnul tekitas inimestes palju vastuseisu ka vaktsiini pakkumise meetod. "Selline tunne oli, nagu müügimehed pressiksid oma kaupa peale," nentis Palk. "Eks seda vaktsineerimise otsust on keeruline teha," tunnistas ta ja lisas, et ei ole vaktsiinivastane.

See, kuidas viirus hooldekodusse pääses, jääb juhataja sõnul teadmata. "Mina sain selle poriloigust," meenutas ta. Nimelt olevat ta soojade ilmade saabumise järel käinud õues vett läbi laskvate jalanõudega ning jalad said märjaks. "Siis teadsin kohe, et mingi haiguse külge saan, ja kui tõusis väike palavik, siis olin veendunud, et see on see viirus," rääkis ta.

Kes personalist esimesena haigestus, olevat keeruline selgitada, sest haigestumine tuligi korraga. Juhtumeid, kus keegi töötajatest oleks varem mõne nakatunuga kokku puutunud, ei ole teada. Töö juures kandsid inimesed maski ja desinfitseerisid käsi.

Merle Palk usub, et mõne päeva pärast saab ta taas kodust välja. Haigusnähtusid tal pole ning ka haigusperioodil oli tal vaid napilt üle 37 kraadi ulatunud palavik ja kerge nohu. "Tööd saan teha kodust ja olen personaliga pidevalt telefonitsi ühenduses," selgitas ta.

Terveid töötajaid olevat personali seas piisavalt, et kogu töö hooldekodus tehtud saaks. "Meil on kõik rahulik ja saame hakkama," kinnitas ta.