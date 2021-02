Vaktsineeritud õpetaja: tahan kaitsta ennast ja teisi

"Kartsin natukene, aga tegelikult ei olnud üldse valus, vaid väga mugav. Olin nõus end vaktsineerima, sest tahan kaitsta nii ennast kui ka teisi," sõnas Saksa gümnaasiumi klassiõpetaja Külli Veerme kohe peale vaktsineerimist.

17. veebruaril alustati Tallinnas õpetajate vaktsineerimisega. Oma soovist vaktsiini saada teatas ligi 3000 koolitöötajat, mis moodustab 50% kõigist Tallinna üldhariduskoolide töötajatest. Vaktsineerimisega tegelevad Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna Keskhaigla.

Koolides, kus on vähemalt 50 vaktsineerida soovivat töötajat said vaktsineerida koolis kohapeal. Nii toimus neljapäeval vaktsineerimine ka Tallinna Saksa Gümnaasiumis. "Meie koolis oli vaktsineerimisse väga positiivne suhtumine ja olen lugenud, et ka teistes koolides läheb vaktsineerimine kenasti," rääkis klassiõpetaja Külli Veerme.

Veerme sõnul oli koolis vaktsineerimine sujuv ja koolitööd see ei takistanud. "Tark õpetaja valis vaktsineerimiseks vahetunni ja kui see lõpeb saab otse tundi andma minna," rääkis ta vahetult enne tundi minemist.

Veerme sõnul tekitas esialgu õpetajate seas hirmu uue vaktsiini tulek, oodati infot kui palju ja kelle peal vaktsiini testitud on, kuid enda ja teiste kaitsmine oli kaalukeeleks ning kõhklusi ei olnud. "Kui vaatasin nimekirja, siis pakuti kõigile võimalust vaktsineerida ja minu koolist tundus küll, et kõik õpetajad on nimekirjas," rääkis Veerme.

AstraZeneca vaktsiin ei ole üle 70-aastastele sobilik, seetõttu vaktsineeritakse vanemaealiste koolitöötajate vaktsineerimiseks Moderna vaktsiini. Seega keegi vanuse tõttu vaktsiinist ilma ei jää.

AstraZeneca vaktsiini teise doosi saavad õpetajad kaheksa nädala pärast. Ees ootab vaheaeg, mis annab õpetajatele aega võimalikke kõrvalmõjusid jälgida.