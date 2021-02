Välis-Eesti meedia: Estonia huku uus uurimine jagab rohkem infot

Parvlaeva Estonia hukkumise uute asjaolude täiendava uurimise läbiviimine jätkub moel, mis on usaldusväärne, sõltumatu, läbipaistev ja omaste esindusorganisatsioone kaasav, kirjutab rootsieestlaste Eesti Päevaleht – Estniska Dagbladet.

Koos Rootsi ja Soomega tehtud ettevalmistuste hulka kuulub Rootsis kooskõlastusringile saadetud seaduseelnõu, milles vraki juures lubatud tegevuste hulka hauarahu seaduses lisataks „laevahuku uurimine“. Et vrakk asub Soome majandusvööndis, on Soome lubanud läbi vaadata ka seal tegutsemist võimaldava õigusraamistiku. Tõenäoliselt on mõlemad ettevalmistused lõpetatud juuliks, kirjutab Eesti Päevaleht Rootsis.

Rootsi haverikommissionen'iga sarnaneva Eesti Ohutusjuurdluse Keskuse (OJK) juht Jens Haug selgitas, missuguseid tegevusi see sõltumatu uurimiskeskus on jõudnud teha ja mida kavandab. Haug rõhutas, et Estonia huku uurimise lõpparuanne kehtib täielikult ja pole mingeid faktilisi asjaolusid, mis oleksid kahtluse all. Uus uurimine algatatakse ainult sel juhul, kui uued asjaolud muudavad rahvusvahelise laevahuku uurimiskomisjoni lõpparuande sisu ja laevahuku põhjuseid. Praegune tegevus on esialgne hindamine, kas üldse on vaja uut laevahuku uurimist.

Haugi sõnul saab ta viimasel ajal pidevalt kirju igasuguste teooriatega, mida saatvatel niinimetatud asjatundjail puudub faktiline materjal. Asjaolude kontrollimiseks ja järeldustele jõudmiseks on aga spetsialistidel vaja vähem infot kui üldsusele, kellele oleks tarvis võimalikult palju visuaalset materjali, väga teravaid 3D-pilte, et uurimistulemused visuaalselt söödavaks muuta. OJK on sellega arvestanud, et lisaks spetsialistide tegevuse tagamisele tuleb jõupingutusi teha nende töö tulemuste laiale publikule esitamiseks.

Allveeuuringute kava esialgseks hindamiseks, see tähendab laevavraki olukorra ja ümbritseva merepõhja uurimiseks, on keskusel põhijoontes olemas. Sobiva peatöövõtja ning uuringuid tegevate uurimisrühmade leidmiseks tuleb teha riigihange, mida pole mõtet enne välja kuulutada, kui Rootsi ja Soome seadused allveeuuringuid vraki ümber lubavad. Vee alla minek on vaja sobitada võimalikult hea nähtavusega aastaajale, mistõttu enne sügist ei juhtu tõenäoliselt veel midagi.

Omaste kaasamise kohta uuringuisse rääkis Taimar Peterkop, et riigiõiguslikult tagab uurimise sõltumatuse OJK sõltumatus. Kuivõrd kõik OJK õnnetuste uurimise aruanded on avalikud, saab avalikuks ka Estonia vrakiga seotud aruanne. Nädala lõpus ametist lahkuv Haug lisas, et omaste informeerimine tähendabki avalikkuse informeerimist, millele pööratakse seekord tavalisest suuremat tähelepanu. Tema asemel saab OJK juhi kohusetäitjaks laevaõnnetuste spetsialist Elerin Urbalu.

Riigisekretär Taimar Peterkop lubas jätkata kohtumisi hukkunute omaste esindajatega, et neid teavitada esialgse hindamisega seotud toimingute edenemisest.