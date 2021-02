Homsest, 16. veebruarist võtab SYNLAB kasutusele koroonatestimise uudislahenduse – viiruse olemasolu analüüsitakse nüüd ka kurguloputusvedelikust.

Esialgu võimaldatakse täiendavat prooviandmist ainult lastel, et muuta testimine nende jaoks mugavamaks. Laboris protsess ei muutu – kurguloputusvedelikust määratakse koroonaviiruse RNA täpselt samal PCR meetodil nagu ka ninaneelust võetava proovimaterjali puhul.

Kurguloputusvedeliku proove saavad kuni 18-aastased lapsed anda avaliku testimise ja SYNLABi tasulistes koroonatestimise punktides. Testimisele saabudes antakse lapsele valida, kas ta soovib proovi anda tavapäraselt ja WHO esmase soovituse järgi ninaneelust või uudse lahendusena kurguloputusvedelikust. Kuigi kurguloputusvedeliku proovivõtu tarvikute kulu on suurem, jääb selle hind ninaneeluprooviga samaks.

Et kurguloputusvedeliku proov oleks korrektselt kogutud, saab proovi anda vaid testimispunktis meediku juhendamisel. Proovi andmiseks saab patsient 10 milliliitrit füsioloogilist soolalahust (naatriumkloriid), mida peab kurgus kuristama (oluline on vahet teha, et see ei ole suuloputusvedelik). Meedik tõmbab topsist osa kurguloputusvedelikust spetsiaalsesse vaakumkatsutisse, markeerib selle patsiendi andmetega ja saadab laborisse samal, PCR meetodil analüüsimiseks. Analüüsi tulemused saabuvad nii nagu ninaneelutesti puhul – 24-48 tunni jooksul digilugu.ee keskkonda. Kurguloputusvedelikuga antud proovi alusel saab samuti välja anda reisimiseks vajaliku sertifikaadi.

SYNLAB Eesti teenuste juht Karin Kallikorm: „Me pakume uut teenust esialgu kuni 18-aastastele, et lastele ja noortele muuta testimine meeldivamaks. Oluline on rõhutada, et lapsed ei saa praegu uut kurguloputusvedeliku proovi anda piiripunktides, sest protseduur võtab veidi kauem aega ning piiripunktides, kus toimub testimine elavas järjekorras, pikendaks see kõigile ooteaega.“

Testimiseks aja saamine on ninaneelu- ja kurguloputusvedeliku proovi korral sama, saatekirja väljastab perearst või tuleb panna aeg SYNLABi tasulisse testimispunkti helistades 17123 või klienditugi@synlab.ee kaudu. Testimispunktid, kus alla 18-aastased lapsed saavad kurguloputusvedelikust proove anda on:

- Tallinnas Lauluväljaku ja Mustamäe Tervisekeskuse kõrval Medicumi telkides, Saku Suurhalli kõrval SYNLABi telgis ja Töökoja 1 tasulises punktis;

- Tartus Lauluväljaku kõrval Qvalitase telgis ja SYNLABis Teguri 37b;

- Pärnus rannaparklas Qvalitase telgis ja Suur-Sepa tn SYNLABi punktis;

- Narva Gate Corrigo punktis ja SYNLABi ruumides Kangelaste prospektil;

- Viljandis, Valgas ja Võrus Qvalitase telgis;

- Rakvere polikliinikus ja Jõhvis SYNLABi ruumides ning Haapsalus ja Paides SYNLABi punktis;

- Kohtla-Järvel ja Sillamäe Ida-Viru keskhaigla telkides;

- Võru, Kuressaare, Kärdla ja Rapla haigla punktides.