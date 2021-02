Värske uuringu tulemusena saab osa kalaliike suurema kaitse

Äsja valminud uuring ütleb, et suur püügikoormus ohustab karplaste ja haugi ning merisiia head seisundit, mistõttu seab riik nende püügile lisapiirangud.

"Kalandusest tulenev surve ning liikide selektiivne väljapüük on meie mereala kaubanduslikult kasutatavatele kalaasurkondade üks suurimad mõjutajad," ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik Kaire Märtin. "Paljude erinevate tegurite koosmõjul on osa kalade seisund kehvemaks läinud, mistõttu vajavad püügivõimalused ja -piirangud kaasajastamist."

Uuringu käigus selgitati välja poolsiirdekalade - karplaste ja haugi - ning merisiia ökoloogiliselt ja bioloogiliselt olulised piirkonnad, et parandada nende liikide kaitset. Selleks tuleb avada rändeteid ning kaitsta ja taastada kudealasid. Samuti inventeerisid uuringu tegijad poolsiirdekalade kudejõed ja nende suudmealad ning analüüsisid kaubanduslikult kasutatavatele kaladele kehtestatud piirmõõtusid. See on oluline eeltöö tolleks, et vähendada selektiivse väljapüügi survet nendele kalaasurkondadele.

Poolsiirdekalade hea keskkonnaseisundi huvides on vaja teha püügimuudatusi erinevate merepiirkondade väljavooludel, mis ühendavad merd rannikujärvede ja muude kuderändel olevatele kaladele kudetähtsate süsteemidega. Nii ei tohiks 1. märtsist kuni 31. maini kala püüda 500 meetri raadiuses Mõisalahe, Laidevahe, Puulaiu, Raudsilma, Teorehe ja Vööla mere väljavooludel ning teatavas ulatuses ka Hara lahes. Lisaks on vaja teha veekogude parendustöid, et tagada kaladele pääs koelmualadele. Osa nondest on juba viidud sisse praegu kehtivasse kalapüügieeskirja.