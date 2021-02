Veebruari pakane tõi Elektrilevi võrku rekordilise tarbimise

Veebruari teise nädala külmad ilmad tõid Elektrilevi võrgus kaasa rekordilised tipuvõimsused. Maksimaalne tarbimine tunnis oli kolmel päeval järjest üle 1400 megavatti (MW), mis pooleteise kümnendi lõikes on jäänud kättesaamatuks.

Viimase 15-aastase perioodi võimsusrekord sündis 10. veebruari hommikupoolikul kui tarbimine küündis Elektrilevi võrgus 1447 megavatini tunnis. Koduklientide vaates kasvas nädalane tarbimismaht võrreldes mullusega pea poole võrra.

„Võrgu läbilaskevõime rekordnäitajad pärinevad eranditult talvekuudelt, kuna külmade ilmadega tarbitakse oluliselt rohkem elektrit kui muul ajal,“ selgitas Elektrilevi võrguteenuse tootejuht Tõnu Roosve. „Kui seni oli maksimaalne tarbimine tunni keskmise võimsusena ulatunud Elektrilevi võrgus 1395 MW-ni või selle lähedale, seda nii 2018. ja 2012. aasta veebruaris kui ka 2016. ja 2010. aasta jaanuaris, siis eelmise nädala teisipäevast neljapäevani oli maksimaalne tarbimine koguni seitsmel tunnil üle 1400 MW,“ tõi Roosve välja erakordse statistika.

„Heameel on tõdeda, et elektrivõrk pidas rekordilisele koormusele igati vastu. Oleme valmis suurematekski külmadeks ja tipuvõimsusteks,“ kommenteeris võrguettevõtte juhatuse esimees Mihkel Härm. „Ühtlasi võtsime eelmisel nädalal vastu otsuse, et käreda pakasega perioodidel me klientidele elektrikatkestustega täiendavat ebamugavust ei tekita ja seetõttu peatame 21. veebruarini plaanilised tööd. Kui -10 kraadist madalamad temperatuurid jäävad püsima pikemalt, peatame kliendikatkestusi kaasa toovad plaanilised tööd märtsi lõpuni,“ kinnitas Härm.

Eesti suurima jaotusvõrguettevõtte eelmise nädala tarbimismahuks kujunes ligi 180 gigavatt tundi (GWh), mis on märkimisväärne ja seda mitmest aspektist. Võrdluses 2020. aasta veebruari sama nädalaga kasvas tarbimine ligi 21 protsenti ning kui vaadata eraldi kodukliente, oli nädalases võrdluses tarbimise kasv koguni 49 protsenti.

„Kodukliendi tarbimise kasvu taga on kaks faktorit – koroonaviirus ja väljas valitsevad külmakraadid,“ põhjendas Tõnu Roosve. „Koroona on paljud inimesed naelutanud kodukontorisse, kus peab töö tegemiseks olema soe ja valge. See on tõstnud suurel määral koduklientide elektritarbimist. Kui võrrelda temperatuure 2020. aasta veebruari teise nädala üksikute päevadega on ilmateenistuse andmetel vahed ulatunud kuni 17 kraadini. See tähendab paljudele lisakütmist,“ tõi Roosve välja peamised tarbimise tõusu asjaolud.

Elektrienergia tarbimine Elektrilevi võrgus on käesoleva aasta kõigi kuue täisnädala lõikes olnud suurem kui mullu samal perioodil. Kasv on olnud nädalate vaates suurusjärgus 8-21 protsenti.

Kuna näeme, et ühiskond liigub aina enam elektrifitseerimise suunas, kasvab lähematel aastatel elektrivõrku läbiva energia hulk veelgi. Klientide jaoks on see positiivne, kuna mida rohkem elektrit traatides liigub, seda paremat võrguteenuse hinda on võimalik pakkuda.

Elektrilevi on suurim võrguettevõte Eestis, hallates ligikaudu 60 000 kilomeetrit elektriliine ja 24 000 alajaama. Kliente on võrguettevõttel enam kui 508 000.