Veerand Prantsuse, Saksa ja USA inimestest keelduvad vaktsineerimisest

Pea 40% inimestest Prantsusmaal, 25% USAs ja 23% Saksamaal ütlevad, et nad ei lähe kindlasti COVID-19 vaktsiinisüsti tegema, selgub hiljuti Kantari poolt läbi viidud küsitluse tulemustest.

Küsitluse kohaselt on tõrksus seotud valitsuse mitteusaldamisega ning see on levinum pigem nooremate inimeste seas, vahendab The Guardian.

Kõige vähem kõhklejaid oli Itaalias (12%), Suurbritannias (14%) ja Hollandis (17%), ent ainult 11% USA kodanikest ja 13% Prantsusmaa kodanikest usaldab oma valitsust kui pädeva vaktsiiniteemalise informatsiooni allikat.

Uuringu tulemustele tuginedes võib väita, et usaldus vaktsineerimise vastu on otseselt seotud usaldusega valitsuse vastu. Enam kui 60% Suurbritannia vastanutest olid väga või üsna rahul sealse kiire vaktsineerimisalgatusega, samas kui prantslastest olid rahul vaid 31%.

"Vaktsiinis kõhklemine on levinud suurearvuliste vähemusrahvuste seas Prantsusmaal, Saksamaal ja USAs, kus inimesed usaldavad oma perearsti tõenäoliselt 2-3 korda rohkem kui keskvalitsust," ütles Kantari rahvusvaheliste küsitluste juht Emmanuel Rivière.

Rivière sõnul näitas uuring, et valitsused peavad kommunikatsiooni osas veel tohutult pingutama, kui tahavad vaktsineerijate hulka suurendada.

Kõigi vastajate peamiseks mureks olid vaktsineerimisega kaasnevad võimalikud terviseriskid - pea pooled neist, kes ütlesid, et ei kavatse kindlasti vaktsineerida, tõid põhjuseks terviseriski.

Sotsiaalmeediat ei pidanud küsitluses osalenud inimesed kuigi usaldusväärseks infoallikaks. Vaid 5% Saksamaa, 4% Itaalia ning Hollandi vastanutest väitsid, et usuvad sotsiaalmeedias levivaid vaktsiiniteemalisi väiteid. Indias oli küsitletute seas usaldus sotsiaalmeedia vastu suisa 26%.

Küsitlusest selgus ka asjaolu, et mehed on rohkem valmis vaktsineerima - 74% meestest vastas, et on kindlasti või väga tõenäoliselt valmis ennast vaktsineerima; naistest andis sama vastuse 69% protsenti.