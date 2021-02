VIDEO! Abilinnapea Kalle Klandorfi umbusaldamine volikogus kukkus läbi

„Kalle Klandorfi puhul me ju paljud teame teda ka isiklikult ja tegemist on pikka aega Tallinna heaks töötanud inimesega ja on väga oluline, et umbusaldusavalduse sõnum ei ole see, et tegemist on halva inimesega, et me oleme tema vastu,“ ütles Raimond Kaljulaid.

Tallinna linnavolikogu esimees Tiit Terik kutsus teisipäeva hommikuks kokku volikogu erakorralise istungi, millel tuleb arutlusele umbusaldusavaldus abilinnapea Kalle Klandorfi suhtes. Möödunud nädala neljapäevasel linnavolikogu istungil esitatud umbusaldusavaldusele on alla kirjutanud Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna fraktsioonide liikmed. Linnavolikogu erakorralisel istungil umbususalduseks nõutud enamushääli hääletusel kokku ei saadud ning seega kukkus umbusalduskatse läbi.

End hääletuselt taandanud EKRE fraktsiooni esindaja Argo Luude nentis oma sõnavõtus, et tema umbusaldusavaldust ei toeta ja kutsus ka teisi volinikke üles teema üle rohkem järgi mõtlema.

„Kui nädal aega jutti on iga päev ja iga öö tulnud tõsiselt lund, on selge ju see, et siis tekivadki lumevaalud tee äärde, sest kuhugile tuleb ju see lumi lükata. Ja kui on niisugused ilmaolud, siis on ka selge, et kõike ei saagi päris nõndamoodi teha, nagu me tavaliselt harjunud oleme,“ märkis Luude.

„Kui me räägime siin nüüd sellest, et kuidas inimesed, kellel võib-olla ei ole enam füüsiline vorm kõige parem, peaksid erakorraliste ilmaoludega liikuma, siis selge on see, et ongi mõistlik võib-olla kasutada kas taksoteenust või leida siis mõned lähedased, kes võtavad auto peale, viivad arsti juurde või mis iganes, et ei oskaks mina ka soovitada ju nendele inimestele midagi teistsugust kui soovitas abilinnapea.“

Umbusalduse üks algatajaid, Raimond Kaljulaid märkis oma sõnavõttudes korduvalt, et umbusaldusavaldus ei ole Kalle Klandorfi kui inimese vastu.

„Asi ei olegi niivõrd inimeses, kuivõrd süsteemis, mida on vaja muuta,“ märkis Kaljulaid. „Kalle Klandorfi puhul me ju paljud teame teda ka isiklikult ja tegemist on pikka aega Tallinna heaks töötanud inimesega ja on väga oluline, et umbusaldusavalduse sõnum ei ole see, et tegemist on halva inimesega, et me oleme tema vastu. Poliitikas väga sageli mingil põhjusel käsitatakse vastast nagu vaenlasena, aga ma arvan, et keegi nii ei mõtle, tegelikult linnavolikogu liikmed soovivad, et linn oleks hästi juhitud.“

Kristen Michal (RE) nentis samuti, et umbusaldusavalduse sisuline eesmärk on siiski pöörata tähelepanu linnasüsteemi puudujääkidele, mitte teha etteheiteid konkreetsele isikule.

„Ka mina arvan, et ega tänase umbusaldusavalduse eesmärk ei ole ju anda hinnangut Kalle Klandorfile inimesena. Kalle Klandorf inimesena tõenäoliselt ongi väga muhe seltsimees ja semu ja, ja tegelikult ka kindlasti väga mõnus vanaisa ja nii edasi kõikides muudes rollides,“ kiitis Michal.

Umbusaldusavaldus kukkus läbi, kuna volikogu 79 liikmest toetas seda vaid 32 linnavolinikku. Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 40 linnavolikogu liikme poolthäält.