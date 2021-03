VIDEO! Ajalooline Lutheri kvartal saab uue hingamise

"Sellel kohal on suur potentsiaal ja mis meie tähelepanu köitis, onsee, et siin keskel asuv roheala, mis on 5000m2 suur, tuleb planeeringu kohaselt pargiks rajada," selgitas Triple Net Capital OÜ arendusprojektide juht Timo Aarmaa.

Triple Net Capital OÜ koostöös investeerimispartneri Kala House OÜ-ga soetasid veebruari alguses Tallinna kesklinnas asuva Lutheri Kvartali kinnistu. Partnerid plaanivad uue ja vana arhitektuuri kombineerimise ja kinnistule suure pargi rajamisega luua pealinna keskmesse uudse linnakeskkonna.

"Planeering näeb siin ette nii äripindasid kui ka elukondlikku mahtu ja laias laastus jaguneb ta nii, et ajaloolised muinsuskaitse all olevad hooned need on planeeringuga ette nähtud äripindadeks, aga veetorni juures olevad pinnad nendes on ettenähtud valdavas osas elupinnad. Esimesele korrusele tulevad äripinnad, aga kõrgemad korrused jääksid korterite rajamiseks," ütles Aarma, kelle sõnul on ambitsioon kujuneda uueks tõmbekeskuseks sarnaselt Noblessneri ja Telliskivi piirkonnaga.

"See ambitsioon meil kahtlemata on. Sellel kohal on suur potentsiaal ja mis meie tähelepanu köitis, ning kus me näeme ka seda kontseptuaalset võimalust ongi see, et siin keskel asuv roheala, mis on 5000m2 suur, tuleb planeeringu kohaselt pargiks rajada. Kvartali südameks saabki olema see suur roheala. Meie enda arusaam on see, et siin kõrval asuvatest asumitest Uus-Maailmast ja Veerennist, ka kesklinna suunalt leiavad lõpuks inimesed tee siia. Loodame, et kui turistid kunagi tagasi tulevad, siis ka nemad avastavad täiesti uue kvartali," ütles Aarmaa.

Endised tööstusarhitektuuri hoonete säilinud osad renoveeritakse ja kvartalit täiendatakse uushoonestusega. Lutheri Kvartali kinnistule rajatakse 400 korterit ning ligikaudu 40 000 ruutmeetrit ärikinnisvara.

"Siin on ju meeletu kihistu ajaloolist arhitektuuri. See, millega meie tegeleme, on mälestised. Ja mälestistega kaasnevad teadupärast eripärad ning kohustused. Eesmärk on siin eelkõige ajaloolist ja väärtuslikku välja tuua ja seda täiendada kaasaegse arhitektuuriga ,mis ei vastandu, vaid ka toetab seda vana," lausus Apex Arhitektuuribüroo OÜ arhitekt Ove Oot.

Arendaja loodab, et juba selle aasta sees saab hakata tegelema projekteerimisega, järgmisel aastal ehitamisega ja viie aasta pärast on terve kvartal saanud uue näo.