Täna algasid Viljandi ja Pärnu maanteid ühendava kergliiklustee ehitustööd. Lõik on oluline osa Tallinna kergliiklusteede võrgustikus ning valmimisel pakub võimalust liikuda turvaliselt Ülemiste ja Nõmme vahel.

Võrgustik areneb 1,5 km lõigu võrra

Tallinn liigub jõudsalt edasi rohelise linna põhimõtetega. Kergliiklusteede võrgustik areneb nüüd 1,5 km lõigu võrra Viljandi ja Pärnu maantee vahel, mis on oluline panus selleks, et Tallinn saaks katkematute kergteedega ühendatud.

"See on konkreetne lõik, mida on liiklejad ametilt küsinud," ütles Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik. "Täna puudub lihtne ja ohutu ühendus Ülemiste järve ümber oleva kergliiklusteega."



Juba järgmisel sügisel saavad Nõmmekad mööda kergliiklusteid liikuda turvaliselt kasvõi Ülemistele välja.

Ehituse ajal tuleb arvestada piirangutega



"Ehituse ajal on kindlasti piiranguid, mida tuleks oma teekondade planeerimisel arvesse võtta," lisas Vesiallik. "Õnneks on enamus ehitustöid kulgemas sellistel teedel, kus suurt liiklust pole. Kõige rohkem saab ilmselt häiritud Männiku ristmik kuhu on plaanis rajada mitmetasandiline ristmik, kuid loodame, et ümberkorraldused on minimaalsed.



Liiva raudtee jaama alt läbi minevat tunnelit ehitatakse kahes jaos, et ka rongiliiklus võimalikult vähe mõjutatud saaks.



"Ehitus algas täna raudtee üles võtmisega," selgitas KMG Inseneriehituse juhatuse liige Marek Jassik. "Rongid jäävad ainult kahe raja peale, lõunapoolsel teel rongid mai lõpuni ei sõida, selle ajaga peame pool tunnelit valmis saama, siis suunatakse rongid valmis tehtud tunneli kohale ning ehitame teise poole."



Tööde lepinguline maksumus on umbes 3,2 miljonit eurot ja tähtaeg on selle aasta oktoobris.