Haiglajuhi sõnul saab haiglas kokku esmaspäeval olema 151 voodikohta COVID-haigetele ja tänastes tingimustes on see ka haigla võimete laeks. Paraku kannatavad suure viirusekandjate hulga tõttu rängalt ka plaanilist ravi vajavad inimesed.

"Eestis on minimaalselt puudu 500 õde ja see on praegu tööl olevatele inimestele juba psüühiliselt väga raske," rääkis Ida-Tallinna keskhaigla juht Ralf Allikvee Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil. "Oleme siiani harjunud kõike väga aeglaselt tegema, kuid vaja on kiireid ning resoluutseid otsuseid."

Ida-Tallinna keskhaiglas on hetkel 5 haiget juhitaval hingamisel ja 3. astme intensiivravis kokku 7 patsienti. "Uus trend koroonaviirusega seoses on see, et hakkab suurenema nende patsientide arv, kes on rasedad," ütles Allikvee. "Väga tahaks seda öelda, et noored naised, eriti kui te hakkate valmistuma emaks saama - hoidke palun end! See kopsupõletik, mida te põete, võib teie järeltulijale halvasti mõjuda," hoiatas Allikvee.

Allikvee lausus, et haigla on võimeline veel rohkem abi osutama, kuid haiglavoodid olid tänahommikuse seisuga kõik täis. "Meil oli sees 108 patsienti ja tänase päeva jooksul on põhimõtteliselt võimelised liikuma teistesse kohtadesse 12 patsienti, nii et selles mahus oleme võimelised neid juurde võtma," ütles haigla juht.

"Arvestades sellega, mis ümberringi toimub, siis 10 päeva pärast on kuni 10% tänastest nakatunutest meie potentsiaalsed kunded ja see, mille me elasime üle nädalavahetusel, näitas, et tuleb avada täiendavaid voodeid. Meie valmisolek on esmaspäevast täiendav uus osakond 24 voodikohaga, lisaks avame täiendavaid voodikohti järelraviks meie õendus- hooldusravi kliinikus."

"Plaaniline töö on 80% kadunud kirurgilistel erialadel, 100% siseerialadel, taastusravis 60% ja õendus-hooldusabis samuti 60%. Need, kes põhimõtteliselt vajaksid statsionaarset ravi, kuid kel pole elulist näidustust, siis nad seda ei saa ja paljudel juhtudel võivad ooteajal nende seisundid halveneda," nentis ta. "Erakorraline töö käib. Kui me avame esmaspäeval maksimaalse arvu voodikohti, siis erakorralisest tööst ei vabasta meid mitte keegi."

Allikvee sõnul räägib terviseamet juba 1500 vajalikust voodikohast. "Seda ma ette ei kujuta, sest haiglates on kõige suurem puudus praegu personalist," selgitas haigla juht. "Kahjuks me ei õppinud kevadest, kui oli selge, et meil on väga palju õdesid puudu. Kui tasa sõuad, ei pruugi kaugele jõuda. Me oleks võinud sügisel juba alustada täiendavat õdede vastuvõttu. Hetkel on Eestis minimaalselt puudu 500 õde, tegelikult aga 4000. Jah, õdede õppetöö oleks olnud kõrgkoolidele keeruline ja rakse ka haiglatele, kes oleks pidanud neile praktikat pakkuma, aga üks asi on probleemid ja teine on ellujäämine. Praegu, mil meil inimesi pole, on töö tegijate psüühikale juba väga raske. See, et oleme harjunud kõike tegema üliaeglaselt, ei tule kriisiolukorras kasuks. On vaja kiireid ja resoluutseid otsuseid," märkis Allikvee.