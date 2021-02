VIDEO! Arkadi Popov: suremus on selle pandeemia ajal kõige kõrgem

"Tänane mõjuv sõnum peaks olema see, et me kaotame meie Eesti rahva inimesi. Tegelikult inimesed meil surevad ja suremus on kõige kõrgem selle epideemia perioodil. Ja minu jaoks on see kõige kriitilisem faktor," ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov saates "Tallinna Panoraam".

Eesti on koroonasse nakatumiste arvult Euroopas teisel kohal. Haiglakohad on kriitilise piiri äärel, ka intensiivravi vajavate patsientide arv on murettekitav, meditsiinipersonal on tagajalgadel. Samal ajal suhtub üks osa ühiskonnast olukorda aga ükskõikselt, inimesed on kaotanud ohutunde.

Ida-Tallinna Keskhaigla sisekliiniku juhataja Kai Sukles ütles, et personal on väsinud ja siin on kaks vastandlikku tunnet. "Ühelt poolt on inimlik väsimus, see on ju kestnud kuude kaupa ja tegelikult me ei näe lõppu. See on raske, päev päevalt on see raskem," lausus ta.

Suklese sõnul on kindlasti halb, et ühiskond ei pea kinni nendest kokkulepetest, mida me eeldame. "Seda, et ikkagi käiakse pidutsemas, ei hoita distantsi, ei kanta maske. See kõik teeb meie töö emotsionaalselt raskemaks," rääkis ta.

Motivatsioon ja ohutusreeglitest kinni pidamine

Majandust ja ühiskonnaelu hoitakse hetkel toimivana riskides, kuid see eeldab ka elanikelt vastutustundlikku käitumist. Noortekambad tänavatel, maskide eiramine, rahvast täis ühistransport või kaubanduskeskustes ja teatrigarderoobides üksteisele selga ronimine, on märgiks sellest, et liigume kiirel sammul kõige mustema stsenaariumi suunas.

"Kui on teada see must stsenaarium, kui kõrgele võivad arvud minna, siis tavaliselt on ka valitsus midagi ette võtnud. Eelmine valitsus ka novembris ja detsembris kehtestas erinevaid piiranguid, mis kahtlemata aitasid vältida seda, et see must stsenaarium oleks täide läinud. Kahjuks ei läinud täide ka kõige positiivsem stsenaarium, et ei läinud need nakatumised ka alla," ütles Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Krista Fischer.

"Olukord on väga murettekitav, eriti kui me mõtleme Tallinna, kus meil on tihe asustatus, palju inimesi, tegemisi ja väljakutseid. Kuidas sellises olukorras, kui levik on nii laialdane ja uusi nakatunuid lisandub igapäevaselt nii palju, hakkama saada. Oluline on, et me kindlasti kannaksime maske, tuletaksime seda meelde ka oma pereliikmetele ja sõpradele, julgustaksime neid ikkagi ja motiveeriksime neid nendest ohutusreeglitest kinni pidama," leidis koroonaviiruse epidemioloogiliste ennetusmeetmete koordinaator Ester Öpik.

Uus tüvi ja haiglate tulevikuvisioon

Täna võib viiruse saada juba igalt poolt. Nakatumisnäitaja on meie riigis nii suur, et oht siin nakatuda on sama suur kui välismaale reisides. "Mure on uute tüvede pärast, mis võivad olla nakkavamad ja kui see tüvi Eestisse tuuakse, siis see toob veel kiirema leviku," tõdes Fischer.

Igapäevaselt lisandub haiglasse mitmekümneid inimesi, kuidas tulevad ülekoormatud haiglad olukorraga toime ja milline on nende väljavaade tuleviku suunas?

" Kui on vaja rohkem tava voodikohti, siis tuleb ilmselt teha veel osakondi juurde. Küsimus hakkab olema nende mehitamises. Kust me leiame arste, õdesid ja hooldajaid," lisas Sukles murelikult.

"Täna võtame ette juba sammud selleks, et olukorda võtta kontrolli. Koos sellega kahjuks peab mõtlema ka sellele, kuidas me korrigeerime plaanilise ravi mahtu," ütles Popov.

