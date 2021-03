„Saame robotit kasutada nii palatite kui ka koridoride täiendavaks ja tõhusaks desinfitseerimiseks, et vähendada haigustekitajate levikut haiglaruumides," ütles Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe dr Arkadi Popov.

Sel nädalal jõudis Lääne-Tallinna Keskhaiglasse (LTKH) Eesti ja kogu Baltikumi esimene desinfektsioonirobot, mis hävitab UV-C valguse abil haigustekitajad nii pindadelt kui õhust.

Lääne-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimehe dr Arkadi Popovi sõnul leiab uuenduslik seade kasutust LTKH Covid-osakondades, aidates muuta haiglaruumid maksimaalselt nakkusohutuks.

„Saame robotit kasutada nii palatite kui ka koridoride täiendavaks ja tõhusaks desinfitseerimiseks, et vähendada haigustekitajate levikut haiglaruumides. Kindlasti tuleb seade eriliselt kasuks siis, kui hakkame Covid-osakondades tegema suurpuhastust, et muuta need tagasi tavaosakondadeks, kuid praegust haigestumise statistikat vaadates on see kahjuks veel kauge unistus,“ ütles dr Popov.

Desinfektsiooniroboti peal on kaheksa UV-C lampi, mis kiirgavad UV-C valgust lainepikkusega 254 nm, mis on kõige efektiivsem bakterite ja viiruste DNA hävitamisel.

Seadme tootja UVD Robots info kohaselt hävitab desinfektsioonirobot kuni 99,99% kõikidest haigustekitajatest, sealhulgas koroonaviiruse. Roboti saab seadistada töötama iseseisvalt, kuid vastavat kaitseriietust kasutades on seda võimalik juhtida ka käsitsi, viibides roboti töötamise ajal samas ruumis.

Desinfektsiooniroboti maaletooja Diamedica OÜ haiglavarustuse müügijuht Eero Raudsepp ütles, et praeguses pandeemiaolukorras võiks UV-C desinfektsioonirobot kasutusel olla igas haiglas ja ka mujal avalikes siseruumides, et kaitsta seal viibivaid inimesi. „Niisugune robot sobib kasutamiseks väga erinevates valdkondades, lisaks tervishoiuasutustele ka näiteks tööstusettevõtetes, transpordisõlmedes (lennujaamad, sadamad jms), hotellides, hooldekodudes, koolides ja lasteaedades, kaubanduskeskustes, meelelahutusasutustes jne,“ täpsustas ta.

Lääne-Tallinna Keskhaigla sai roboti Euroopa Liidu erakorralise toetuse rahastamisvahendi abil, mille eesmärk on leevendada pandeemia vahetuid tagajärgi. Tänaseks on saadetud 12 EL liikmesriigile 31 desinfektsioonirobotit, kokku jagatakse riikidele 200 robotit. Projekti maksumus on ligikaudu 12 miljonit eurot.