VIDEO! Botaanikaaed pakub lastele koolivaheajaks tegevust

Alanud koolivaheajal oodatakse lapsi aega parajaks tegema Botaanikaaia väliõue, kus korraldatakse nüüd põnevaid retki looduses, õpitakse tundma talvekliimas kasvavaid taimi ning kogetakse talvise Eesti looduse ilu.

Täna alanud koolivaheajal on ehk nii mõnelgi õpilasel või lapsevanemal tekkinud küsimus, kuidas laps võiks nüüd oma vaba aega kasulikult sisustada. Praegustes tingimustes on ju mõistlik veeta aega õues. Üks variant ongi panna soojad riided selga, minna Botaanikaaeda ja võtta osa seal täna alanud taimepäevadest, mis toimuvad erandkorras välitingimustes.

"Kindlasti vaatame loomade tegevusjälgi, keegi on näiteks näksinud meie kollektsioonist midagi, siis saame jälitada seda, kes siin meie aias on käinud vaikselt söömas ja nosimas. Ülejäänud teemad on põhiliselt seotud rohkem taimekollektsioonidega, aga kogu loodus on seotud taimekollektsioonidega, nii lind kui loom," rääkis taimepäevade korraldaja Eliko Petser.

Iga päev toimub erinev programm, mis kestab tund aega. Tänasel ringkäigul osalenud lapsed tunnevad nüüd ära Eestis kasvavaid okaspuid, aga ka mõnda eksootilisemat välismaa okastaime.Näha saab ka maailma kõige väiksemaid käbisid.

Täna tuvastasid lapsed retke käigus ka erinevate metsloomade jalajälgi. Homme toimub põnev mäng lumedžunglis ning neljapäeval tutvutakse talvel linnas elavate lindudega.

"Saame uurida neid linde, keda talv läbi toitnud oleme, et lastele maast madalast selgeks teha, kas ikka veelindu on mõtet siia jätta talveks. Praegu oli nii kõva pakane, et mis see kõik kaasa on endaga toonud," lisas Petser.

Päeva lõpetuseks saab lapsevanem lapsega kelgumäel ka kelgutada. Taimepäevad toimuvad kuni reedeni ning algavad kell 11 päeval. Rohkem infot leiab Tallinna botaanikaaia kodulehelt.